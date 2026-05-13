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Il cantautore fondano Bob Matty sarà premiato dalla commissione parlamentare del Cinema Italiano

La Redazione
Comunicati Stampa
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Il cantautore fondano Bob Matty sarà premiato dalla Commissione Parlamentare del Cinema Italiano per il suo tributo a Mike Francis. 

In ottobre, al Castello Caetani di Fondi, terrà il concerto “Chi Ama”. Mattia Cauda, in arte Bob Matty, ha dichiarato: 

Scoprire Mike Francis è stato un po’ come la prima volta che si fa l’amore. Mi sono sentito coccolato, ho trovato una connessione con questo artista, e un talento così autentico merita di essere ricordato degnamente. È un dovere celebrare un artista come Mike Francis.

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