Il cantautore fondano Bob Matty sarà premiato dalla Commissione Parlamentare del Cinema Italiano per il suo tributo a Mike Francis.

In ottobre, al Castello Caetani di Fondi, terrà il concerto “Chi Ama”. Mattia Cauda, in arte Bob Matty, ha dichiarato:

Scoprire Mike Francis è stato un po’ come la prima volta che si fa l’amore. Mi sono sentito coccolato, ho trovato una connessione con questo artista, e un talento così autentico merita di essere ricordato degnamente. È un dovere celebrare un artista come Mike Francis.