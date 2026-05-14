Il Comune riceve la Bandiera Blu per il sesto anno consecutivo

Per il sesto anno consecutivo il Comune di Fondi è stato insignito del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.
Credo – commenta scherzosamente il primo cittadino Beniamino Maschietto - che essere il sindaco di una città premiata sei volte dalla FEE nell’arco di un solo mandato sia un piccolo grande record difficile da battere. Sicuramente chiudere un percorso amministrativo con la conferma di questo titolo è importante ma la soddisfazione più grande per me è guardarmi indietro e constatare che il nostro litorale è cresciuto in termini di accessibilità, qualità balneare ma anche e soprattutto di investimenti e programmazione. Dico questo perché so che, nonostante sia stato fatto tanto, c’è ancora tanta strada da percorrere e lasciare una città con progetti importanti già finanziati per me è fortemente rassicurante. Chi mi succederà avrà tanto da fare ma avrà anche una base solida da cui ripartire. Un ringraziamento va alla squadra che ogni anno lavora alacremente al progetto Bandiera Blu, e quindi ai settori guidati dagli assessori Spagnardi, Macaro, Carnevale, Ciccarelli e Stravato e a tutti gli operatori del settore che ogni anno collaborano per un grande obiettivo comune.
La Bandiera è stata formalmente ritirata questa mattina a Roma dall’assessore al Turismo nonché vicesindaco Vincenzo Carnevale e dall’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro.
La stagione della Bandiera Blu 2026 partirà con nuovi parcheggi, un nuovo piccolo accesso al mare in località Torre Canneto, la riqualificazione di accessi preesistenti aggiuntivi rispetto alla programmazione degli anni precedenti, la posa di un maggiore quantitativo di passerelle mobili per agevolare il raggiungimento della battigia alle persone in carrozzella o con passeggino al seguito e l’avvio dei lavori di realizzazione di una nuova area camper.
Saranno inoltre consolidati i servizi lanciati del 2025 come le cinque stazioni inclusive del progetto “Il Mare è di tutti”, la nursery a Tumulito con un ulteriore miglioramento e ampliamento del parco giochi grazie all’attivismo dell’Associazione Contrada Selvavetere e l’implementazione delle iniziative di sensibilizzazione ambientale.
Oltre al contest “Attività Amica dell’Ambiente”, giunta alla sua seconda edizione, all’iniziativa “Plastic free: spiagge amiche delle tartarughe” e alla Giornata ecologica dedicata a Tumulito, quest’anno sarà lanciata anche la campagna “Proteggi il tuo mare”.
Quest’ultima sarà dedicata ad un altro tema fortemente sentito ossia l’utilizzo indisciplinato di saponi e detergenti nelle docce dei lidi.
La campagna di sensibilizzazione, che si concretizzerà nell’affissione di cartellonistica dedicata e in iniziative mediatiche specifiche, si proporrà di informare la collettività sui rischi correlati alla contaminazione marina con pesanti ripercussioni sulla flora, sulla fauna e, in generale, sugli ecosistemi.