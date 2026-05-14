Il Comune riceve la Bandiera Blu per il sesto anno consecutivo

Per il sesto anno consecutivo il Comune di Fondi è stato insignito del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

Credo – commenta scherzosamente il primo cittadino Beniamino Maschietto - che essere il sindaco di una città premiata sei volte dalla FEE nell’arco di un solo mandato sia un piccolo grande record difficile da battere. Sicuramente chiudere un percorso amministrativo con la conferma di questo titolo è importante ma la soddisfazione più grande per me è guardarmi indietro e constatare che il nostro litorale è cresciuto in termini di accessibilità, qualità balneare ma anche e soprattutto di investimenti e programmazione. Dico questo perché so che, nonostante sia stato fatto tanto, c’è ancora tanta strada da percorrere e lasciare una città con progetti importanti già finanziati per me è fortemente rassicurante. Chi mi succederà avrà tanto da fare ma avrà anche una base solida da cui ripartire. Un ringraziamento va alla squadra che ogni anno lavora alacremente al progetto Bandiera Blu, e quindi ai settori guidati dagli assessori Spagnardi, Macaro, Carnevale, Ciccarelli e Stravato e a tutti gli operatori del settore che ogni anno collaborano per un grande obiettivo comune.