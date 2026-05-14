Nel Programma di Fondi Vera: Mercato settimanale in centro la prima Domenica del mese

Bisogna ristabilire un serio e costante confronto con le diverse categorie produttive, con lâ€™obiettivo di realizzare una efficiente programmazione dello sviluppo economico ed imprenditoriale del territorio. Attraverso tre azioni sinergiche, fondamentali.

In primis garantendo rispetto delle regole ed una libera e leale concorrenza, attraverso il controllo e la tutela delle licenze commerciali. In secondo luogo concedendo la possibilitÃ a talune attivitÃ commerciali di usufruire gratuitamente di uno spazio pubblico antistante i locali per fornire servizio di ristoro e/o degustazione di prodotti alimentari. Infine, supportando associazioni e comitati che intendono realizzare eventi al fine di valorizzare e promuovere le produzioni locali.

Siamo convinti che la promozione e lâ€™aggregazione favoriscano la visibilitÃ ed il possibile successo delle attivitÃ commerciali. Il confronto con le associazioni di categoria deve essere costante, ma rafforzato dallâ€™organizzazione di meeting a cadenza trimestrale tra lâ€™Amministrazione Comunale e il mondo imprenditoriale.

Per far sÃ¬ che le Istituzioni possano incidere positivamente nelle sorti del commercio cittadino crediamo fortemente nella creazione di momenti di ascolto con gli imprenditori per comprenderne le necessitÃ . Investire in eccellenza e qualitÃ , programmi ed investimenti, permetterÃ lo sviluppo di una applicazione di market place territoriale, in cui i commercianti potranno esporre e vendere i propri prodotti tipici e/o innovativi. Allo stesso modo la CittÃ di Fondi potrÃ , dopo diversi anni, tornare ad ospitare eventi fieristici, non per forza legati alla produzione locale, coinvolgendo tutte le strutture ricettive del litorale nei periodi di bassa stagione.

Accanto a questi obiettivi va riportata la tradizione al centro della Politica. Con i banchi del Mercato Settimanale che si spostano dall'area di Via Mario Mosillo in centro la prima Domenica di ogni mese. Un'azione promessa da tempo ma dimenticata. De Meo prima e Maschietto poi l'hanno anche inserita nei propri Programmi Elettorali prendendo purtroppo in giro categoria e cittadinanza.

Fondi Vera e CittÃ SiCura per Francesco Ciccone Sindaco.