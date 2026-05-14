Il 16 e 17 maggio il Campionato Interregionale di Taekwondo WT FITA - Lazio Combat

Si svolgerÃ il 16 e 17 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, in via Mola Santa Maria, il Lazio Combat â€“ Campionato Interregionale di Taekwondo WT F.I.T.A., disciplina olimpica, evento che vedrÃ la partecipazione di ben 530 atleti provenienti da diverse regioni, confermandosi come uno degli appuntamenti piÃ¹ rilevanti nel panorama delle arti marziali del territorio.

La manifestazione si preannuncia di alto livello tecnico e porterÃ la cittÃ di Fondi a diventare un punto di riferimento per sportivi, tecnici e appassionati, offrendo due giornate intense allâ€™insegna della competizione, del rispetto e dello spirito sportivo.

Lâ€™evento Ã¨ organizzato dal Comitato Regionale F.I.T.A. Lazio, sotto la guida del Presidente Marcello Pezzolla, in collaborazione con lâ€™associazione Taekwondo Arduini, diretta dal Maestro Simone Arduini.

Fondamentale anche il supporto degli sponsor, ai quali va un sentito ringraziamento: La Rocca Tech Srl, MC Colori, Di Cicco Luca Impresa Edile, Vivaio Selva Vetere e Impresa Edile Di Manno Fabio SNC, realtÃ che hanno creduto e investito nello sport e nei suoi valori.

Un ringraziamento va inoltre al Comune di Fondi per aver patrocinato lâ€™evento.

Il Lazio Combat si conferma cosÃ¬ un evento capace di unire competizione e aggregazione, promuovendo i valori del Taekwondo WT, sport olimpico, e offrendo unâ€™importante vetrina per i giovani talenti.