Nel Programma di Fondi Vera: un’area giochi in ogni quartiere della Città

La Fondi che vogliamo mette la Famiglia al centro di ogni idea, ogni azione, ogni progetto ed obiettivo sociale e morale. Spazi verdi ed aree gioco in prossimità di edifici scolastici, Municipio, Ospedale ed area mercato, e “occupando temporaneamente” le piazze con quelli che conosciamo tutti come "giochi di strada".

E poi la costituzione di una Consulta della Famiglia come punto di riferimento per le giovani coppie, una “Family Card” per genitori con figli che frequentano le scuole dell’obbligo, per sconti ed agevolazioni per l’iscrizione a società sportive, corsi di pittura, poesia, musica, danza e fotografia; un piano di servizi per la prima infanzia; l’aumento di “strisce rosa” per mamme in dolce attesa o famiglie con passeggino, in modo tale che possano parcheggiare gratuitamente se devono recarsi in Ufficio Postale o Comune, la realizzazione di un Centro ricreativo estivo comunale per supportare le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole, nonché centri diurni/doposcuola con servizio mensa e supporto nello studio. Questi alcuni esempi pratici.

Proporremo Progetti Civici per disoccupati ed esodati (rivolti soprattutto a coloro che in questo particolare momento di crisi trovano difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, da impegnare per sei mesi in servizi di Utilità Sociale per il Comune, di quattro ore giornaliere per cinque giorni settimanali), Istituzione della “Consulta del Volontariato” e della “Giornata del Volontariato” al fine di riunire tutte le organizzazioni presenti sul territorio.

Uno dei primi interventi da realizzare è l'individuazione di aree dismesse o abbandonate da riqualificare come Parchi e aree gioco, fruibili da tutta la cittadinanza: non semplici parchi gioco, ma luoghi di incontro e aggregazione dove bambini, adolescenti, anziani possano passeggiare o sostare, dove fare jogging, leggere, stare insieme. Sia in Città che nelle nostre periferie, purtroppo abbandonate da decenni. Per combattere l'isolamento sociale.

Fondi Vera e Città SiCura per Francesco Ciccone Sindaco