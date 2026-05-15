Per De Parolis la Bandiera Blu è un bene ma si deve lavorare criticità ancora esistenti sul litorale

Anche nel 2026 il litorale pontino si conferma tra le aree costiere più premiate del Lazio con numerose Bandiere Blu assegnate dalla FEE, a riconoscimento della qualità delle acque e della gestione ambientale.

E Fondi è tra queste. Una grande gioia per tutta la comunità, anche se c’è molto da lavorare, perché il miglioramento è l’unica via per mantenere quello che è stato conquistato e ottenuto ma soprattutto per lanciare e rilanciare il litorale fondano: rinascimento contro l’erosione della costa, aumentare le porzioni di spiagge accessibili a tutti con servizi annessi, controllo costante delle reti fognarie e migliorare lo stato di salute anche delle acque del Lago di Fondi. - Dice il candidato a sindaco di Fondi Tonino de Parolis, sostenuto dalla Lega e dalla lista civica Il Giardino degli Aranci.

Non è un cahier de doleance quello di de Parolis “ma è necessario monitorare e migliorare alcuni aspetti, altrimenti la Bandiera Blu non sventolerà più sulle nostre spiagge” aggiunge.

Infatti, l’agenda del candidato a sindaco prevede la difesa della costa dall'erosione.

La costa di Fondi si restringe ogni anno. La Regione Lazio ha già stanziato fondi per interventi di ripascimento e l'Università di Tor Vergata partecipa a uno studio regionale sulle coste laziali. Bisogna usare bene le risorse disponibili e pianificare sul lungo periodo. Vanno utilizzati i fondi regionali già stanziati come primo stralcio di un piano decennale., ma vanno valutate le tecnologie innovative per la protezione costiera che non alterino il paesaggio, coordinando gli interventi con l'Ente Parco e la Regione. È necessario avere lo sguardo lungo, con un piano decennale approvato entro 12 mesi - sottolinea.

Ancora: La maggior parte del litorale di Fondi è occupata da stabilimenti balneari privati. I fondani che non possono permettersi lo stabilimento hanno pochissime alternative dignitose: il mare di Fondi appartiene a tutti. Così, va garantito che almeno il 20-25% del litorale sia spiaggia libera con servizi: docce, cestini differenziati, accesso per disabili, bagnino.

E poi per mantenere l’equilibrio ecologico e la pulizia ambientale è necessario avere la “tolleranza zero per i canali inquinati”, perché se il mare è pulito il lago versa in uno stato di salute precario.