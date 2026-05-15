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Per Aldo Lauretti (FdI) Ã¨ necessario cambiare coinvolgendo la comunitÃ  nella vita pubblica

La Redazione
Comunicati Stampa
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Torno dopo un periodo di assenza, ma con lo stesso impegno verso una politica concreta e vicina ai cittadini. Credo in una politica fatta di ascolto, confronto e partecipazione, lontana da ogni forma di potere accentrato. 

Sento che Ã¨ il momento di cambiare e coinvolgere di piÃ¹ la comunitÃ  nella vita pubblica. Voglio affrontare problemi concreti come le strade dissestate, le carenze sanitarie e la mancanza di spazi per i giovani. 

Propongo interventi utili per migliorare la qualitÃ  della vita e favorire la crescita sociale. Sono convinto che la politica debba basarsi su idee e valori, non su conoscenze personali.

Invito tutti a votare con consapevolezza e responsabilitÃ . Mi presento come una persona disponibile, umile e pronto allâ€™ascolto. Non credo che un voto dato a me sia inutile, ma unâ€™opportunitÃ  di cambiamento. MetterÃ² impegno, passione e dedizione al servizio del bene comune. 

Ho fiducia nei cittadini e nella loro capacitÃ  di scegliere con coscienza. Insieme possiamo davvero cambiare e rinnovare la nostra cittÃ . 

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