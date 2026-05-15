Per Aldo Lauretti (FdI) Ã¨ necessario cambiare coinvolgendo la comunitÃ  nella vita pubblica

Torno dopo un periodo di assenza, ma con lo stesso impegno verso una politica concreta e vicina ai cittadini. Credo in una politica fatta di ascolto, confronto e partecipazione, lontana da ogni forma di potere accentrato.

Sento che Ã¨ il momento di cambiare e coinvolgere di piÃ¹ la comunitÃ nella vita pubblica. Voglio affrontare problemi concreti come le strade dissestate, le carenze sanitarie e la mancanza di spazi per i giovani.

Propongo interventi utili per migliorare la qualitÃ della vita e favorire la crescita sociale. Sono convinto che la politica debba basarsi su idee e valori, non su conoscenze personali.

Invito tutti a votare con consapevolezza e responsabilitÃ . Mi presento come una persona disponibile, umile e pronto allâ€™ascolto. Non credo che un voto dato a me sia inutile, ma unâ€™opportunitÃ di cambiamento. MetterÃ² impegno, passione e dedizione al servizio del bene comune.

Ho fiducia nei cittadini e nella loro capacitÃ di scegliere con coscienza. Insieme possiamo davvero cambiare e rinnovare la nostra cittÃ .