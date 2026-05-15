Per Annarita del Sole è importate rendere attrattivi gli ospedali di provincia e rafforzare i servizi ambulatoriali

"NO alla visione "romanocentrica" della sanità del centrosinistra, SÌ agli ospedali ed ai servizi sanitari di prossimità.

C'era tanta gente, giovedì sera nella sede elettorale per Annarita del Sole sindaco, all'incontro sulla sanità “Ieri, Oggi e Domani”. All’iniziativa hanno partecipato la presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, Alessia Savo, l’assessore regionale Elena Palazzo e la candidata sindaco Annarita del Sole. Si è parlato della sanità territoriale, del futuro dell’ospedale cittadino e dello stop che Fratelli d'Italia, raccogliendo le proteste dei cittadini riunitisi in comitato, ha dato alla realizzazione di un forno crematorio a Fondi.

Nel suo intervento, la presidente Savo ha illustrato la visione della Regione Lazio, a guida Fratelli d'Italia, per la riorganizzazione del sistema sanitario, gravato dall'enorme debito eredità della giunta Zingaretti, sottolineando come debba rispondere ai cambiamenti demografici e sociali degli ultimi decenni, a partire dall’invecchiamento della popolazione e dal conseguente aumento delle patologie croniche.

Gli ospedali – ha dichiarato – devono inserirsi in una rete più ampia fatta di medicina territoriale, ambulatori, prevenzione e presa in carico dei pazienti. Rientra in quest’ottica - ha ricordato Savo - lo stanziamento di 153 milioni di euro destinati alla sanità laziale, con particolare attenzione alle province e al superamento di una visione "romanocentrica" del sistema sanitario.

Per la provincia di Latina sono previsti investimenti in tecnologie ed edilizia sanitarie, oltre a un piano straordinario di assunzioni per medici, infermieri e operatori". La presidente ha, inoltre, richiamato l’attenzione sul rilancio delle attività ambulatoriali all'ospedale di Fondi e sul rafforzamento della medicina territoriale per ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso.

La candidata sindaco Annarita del Sole ha espresso soddisfazione per il percorso avviato dalla Regione Lazio, sottolineando come una programmazione sanitaria più vicina ai territori possa garantire risposte efficaci alle esigenze dei cittadini, soprattutto delle persone anziane e fragili.

Investire sul personale sanitario significa garantire sicurezza, qualità delle cure ed efficienza dei servizi - ha affermato, ribadendo l’importanza di rendere attrattivi gli ospedali di provincia e di rafforzare i servizi ambulatoriali e riabilitativi.

L’assessore Palazzo, a sua volta, ha parlato dello stop che la Regione ha dato alla realizzazione di un forno crematorio a Fondi. Palazzo ha ricordato il lavoro svolto negli ultimi anni a fianco dei consiglieri comunali di Fratelli d"Italia, degli altri esponenti politici contrari alla realizzazione del forno crematorio e dei comitati dei cittadini, evidenziando come la Regione abbia prima bloccato la possibilità di realizzare impianti in aree sensibili e successivamente avviato il primo piano regionale di regolamentazione del settore. Stop al Far West che si prospettava all'orizzonte.

Per la prima volta il Lazio si dota di uno strumento che disciplina in maniera uniforme i processi autorizzativi dei crematori, tutelando salute pubblica e ambiente, abbiamo utilizzato un approccio scientifico e non ideologico, partendo dalla fotografia del fabbisogno reale della regione.

Il Piano, già adottato con voto unanime dalla giunta regionale, è ora nella fase delle osservazioni pubbliche prima dell’approvazione definitiva prevista nei prossimi mesi. A Fondi non ci sarà un forno crematorio!

Nel corso dell’incontro è stato più volte ribadito il valore della collaborazione tra cittadini ed amministratori.

La serata si è conclusa con un appello alla partecipazione e alla costruzione di una nuova visione per Fondi, basata su servizi più vicini ai cittadini, prevenzione, innovazione sanitaria e tutela della qualità della vita.

Annarita del Sole ha concluso con un patto con i cittadini: