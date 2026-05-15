“Città SiCura” fa il pienone a San Magno: grande entusiasmo attorno a Francesco Ciccone

Una serata così è il risultato di impegno e dedizione alla causa, di attenzione e vicinanza, al fianco delle persone per risolvere (e non approfittare) delle loro problematiche. Questo è il nostro modus operandi. Abituati a spenderci per la Comunità. Abituati a fare prima di annunciare. A dare e fare di più senza aspettarci regali. A prenderci tutta la responsabilità delle scelte. Non a ridosso delle scadenze ma ogni volta che ce ne sia bisogno. Grazie di cuore, amiche e amici di San Magno - commenta sui social Francesco Ciccone subito dopo l’incontro pubblico tenutosi al Ristorante “Il Mulino” di Via Rene.

L’appuntamento è stato organizzato da Mariopio Di Veglia e Paolo de Bonis, Candidati alla carica di Consigliere Comunale nella Lista “Città SiCura” a sostegno della Candidatura a Sindaco di Francesco Ciccone.

Ieri sera ho fatto la cosa che più mi piace: parlare alla gente, tanto con il cuore e poco con la testa. Il cuore mi dice di impegnarmi per le tutte periferie di Fondi che vivono disagi quotidiani e per questo ho chiesto e proposto a chi sarà il nuovo Sindaco di Fondi, Francesco Ciccone, che quando sarà proclamato Sindaco farà nascere una nuova figura assessorile senza portafoglio e senza indennità che si chiamerà “Assessore alle Contrade” che faccia da raccordo tra i referenti di ogni singola contrada di Fondi che, ricordiamolo, sono 16 - ha annunciato Di Veglia.

L’impegno profuso come Presidente del Comitato NO Forno è lo stesso che impiegherò quando Francesco Ciccone sarà eletto Sindaco di Fondi. La nostra Città ha bisogno di sentirsi tutelata ed è quello che farò così come ho fatto per impedire la costruzione in pieno centro cittadino di quell’ecomostro. Mi impegnerò per il turismo marittimo, non per il turismo funebre. Mi impegnerò per una Fondi ecologica non per una Fondi inquinata - ha aggiunto de Bonis al termine dell’evento.

Dal ponte di Colle Troiano a Via San Magno, dalla condizione delle strade all’emergenza furti, dalle difficoltà di socializzazione e aggregazione all’isolamento sociale, questi i principali temi affrontati. Aperto dal giovane Rocco Toscano, l’appuntamento ha registrato la partecipazione di residenti, commercianti e agricoltori della Contrada, ed è stato concluso dall’intervento del Candidato alla carica di Sindaco, Francesco Ciccone.

Il nostro è un Programma realistico e allo stesso tempo ambizioso, per una Città che deve ripartire dopo troppi anni di ordinaria amministrazione e scelte calate dall’alto. Anni in cui le contrade sono state letteralmente abbandondate, i Cittadini presi in giro e considerati come serbatoi di consenso a orologeria, mentre le loro giornate continuavano e continuano ad essere piene di ostacoli e problematiche che ne limitano lo sviluppo e la crescita - ha commentato Ciccone.

San Magno, come San Raffaele incontrata pochi giorni fa, è una delle zone del nostro territorio con la più alta concentrazione di aziende agricole, eppure priva di molti servizi fondamentali e vittima di una viabilità approssimativa. Una Contrada in cui mancano centri di ritrovo per i giovani ma anche per gli anziani, punti di riferimento per socializzare e costruire relazioni. Una Contrada che ha la fortuna di poter contare su Cittadini e Associazioni che da anni si sostituiscono alle Istituzioni. Un’area totalmente esclusa dal servizio di trasporto pubblico locale, fattore che finisce per incrementare il rischio serio di un isolamento sociale che può fare molto male - ha detto Ciccone di fronte ai circa duecento Cittadini intervenuti.

Vogliamo che chi amministra debba sentire il peso della responsabilità delle scelte fatte e ancor di più di quelle rinviate per timore o convenienza. A San Magno in questi anni siamo stati spesso, per protestare contro l’idea di realizzare un impianto di cremazione, per manifestare solidarietà ai tanti amici che hanno subito furti in casa, per attività di volontariato e a sfondo culturale, e oggi torniamo per incontrare amiche e amici che, come noi, sono stanchi di una classe politica che amministra il giorno dopo - ha ricordato Ciccone.

Hanno preso parte all’incontro di ieri sera anche una rappresentanza degli altri Candidati della Lista “Città SiCura”. Ciccone ha, infine, anticipato il prossimo appuntamento: