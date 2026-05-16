Sperlonga: D’Arcangelo denuncia l’inerzia dei lavori nella Galleria Tiberio e Capovento nonostante i rifacimenti stradali per il Giro d’Italia

Il passaggio della carovana del Giro d'Italia nel Sud Pontino ha portato con sé l'atteso piano di rifacimento degli asfalti e di manutenzione straordinaria delle arterie stradali. Un "miracolo della Corsa Rosa" che ha visto l'apertura di numerosi cantieri sul tracciato tra Fondi, Itri, Sperlonga e Gaeta per garantire la sicurezza del gruppo e dei cittadini. Tuttavia, l'operazione di restyling si è fermata proprio sul più bello, lasciando irrisolto un gravissimo problema di sicurezza stradale.

A sollevare il caso è il coordinatore della Lega di Sperlonga, Antonio D’Arcangelo, che denuncia una situazione paradossale. Se da un lato i lavori di sistemazione per le strade e per la maggior parte dei tunnel del territorio sono stati completati in tempo per l'evento sportivo, dall'altro l'intervento ha clamorosamente bypassato le uniche due gallerie situate nel territorio comunale di Sperlonga: la Galleria di Tiberio e la Galleria di Capovento. Entrambi i tunnel si trovano oggi in uno stato di totale oscurità, completamente al buio e privi di un sistema di illuminazione funzionante.

È inaccettabile che un evento di portata internazionale come il Giro d'Italia non sia bastato a garantire la messa in sicurezza definitiva di questi due tratti fondamentali per la viabilità locale - lamenta il coordinatore della Lega di Sperlonga Antonio D'Arcangelo.

Mentre il resto del percorso è stato tirato a lucido, i nostri automobilisti, i turisti e gli stessi ciclisti che percorrono la Via Flacca tutto l'anno continuano a rischiare la vita dentro due buchi neri. Chiediamo che Astral e le autorità competenti intervengano immediatamente: la sicurezza dei cittadini non può spegnersi non appena si spengono i riflettori della gara sportiva - aggiunge.

La carenza di visibilità all'interno della Galleria di Tiberio e della Galleria di Capovento rappresenta un pericolo costante, specialmente in una stagione in cui il traffico veicolare verso il litorale è in netto aumento.

L'appello del partito del Carroccio punta a ottenere un tavolo tecnico urgente affinché i lavori di efficientamento vengano estesi anche a queste due storiche e trafficate gallerie.