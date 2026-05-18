Il candidato Carnevale: Una città più vivibile, sostenibile e moderna, continuando il lavoro fatto in questi anni

Una città che continua a crescere senza perdere la propria identità, più attenta alla qualità della vita, al decoro urbano e all’ambiente. È questa la visione che Vincenzo Carnevale, candidato sindaco, porta avanti insieme alla coalizione composta da Forza Italia e dalle liste civiche Litorale & Sviluppo Fondano, IO Sì, Fondi Azzurra e Noi per Fondi.

Un progetto che punta sulla continuità amministrativa ma anche sulla capacità di innovare, affrontando con concretezza le sfide che attendono la città nei prossimi anni.

Abbiamo vissuto questi anni amministrativi stando tra la gente, ascoltando i problemi quotidiani e cercando di dare risposte serie e concrete. Oggi vogliamo proseguire quel percorso con ancora maggiore attenzione alla vivibilità della città e alla sostenibilità ambientale - dichiara Carnevale.

Tra i temi centrali del programma c’è l’ambiente, ambito nel quale Fondi continua a distinguersi a livello regionale. La raccolta differenziata ha infatti raggiunto nel 2025 l’82,9%, confermando la città tra le più virtuose del Lazio. Un risultato che, secondo Carnevale, rappresenta “il frutto di un lavoro di squadra tra amministrazione, operatori e cittadini”.

Non vogliamo fermarci ai numeri raggiunti – spiega – ma migliorare ulteriormente il servizio, rendendolo più moderno, più semplice e più vicino alle esigenze delle persone. Le nuove tecnologie ci permetteranno di avere strumenti più efficaci sia nell’organizzazione della raccolta sia nella comunicazione con i cittadini.

Da qui la volontà di introdurre isole ecologiche informatizzate, potenziare i servizi digitali e rafforzare i controlli contro l’abbandono dei rifiuti. Parallelamente, il programma dedica ampio spazio alla tutela del verde urbano e alla qualità degli spazi pubblici.

Una città più verde è una città più sana e più bella da vivere. Vogliamo continuare a investire nella piantumazione di nuovi alberi e nella creazione di spazi pubblici che favoriscano socialità, benessere e inclusione.

L’attenzione al territorio si lega anche al tema della mobilità sostenibile, considerata una delle sfide più importanti dei prossimi anni. L’obiettivo è costruire una città in cui muoversi sia più semplice e sicuro, valorizzando al tempo stesso le risorse naturali e paesaggistiche del territorio.

Immaginiamo una Fondi in cui sia possibile spostarsi in sicurezza anche in bicicletta, collegando il centro al lago e al litorale attraverso percorsi che possano essere vissuti non solo dai residenti ma anche dai turisti. La mobilità sostenibile non è un concetto astratto: significa qualità della vita, sicurezza e valorizzazione del territorio.

Il programma prevede infatti il potenziamento della rete ciclabile, l’installazione di nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, pensiline fotovoltaiche per e-bike e l’estensione del progetto “Fondi Free Bike”.

Ma la visione di Carnevale e della sua coalizione passa anche dalla cura degli spazi urbani e dei quartieri. Dopo la realizzazione del Parco Aldo Moro, l’intenzione è quella di proseguire con nuovi interventi sul verde pubblico, sulla riqualificazione dei parchi esistenti e sulla creazione di nuove aree attrezzate per famiglie, bambini e attività sportive.

Il decoro urbano non è qualcosa di secondario. Una città curata trasmette sicurezza, appartenenza e rispetto. Per questo vogliamo continuare a investire sui parchi, sugli spazi aggregativi e sulle aree pubbliche.

Allo stesso tempo, resta centrale il tema della viabilità e dell’alleggerimento del traffico urbano, soprattutto quello pesante. “Ci sono opere strategiche già avviate che vogliamo portare avanti con determinazione perché migliorare la viabilità significa migliorare concretamente la vita quotidiana dei cittadini, ridurre traffico, smog e tempi di percorrenza”.

Una visione amministrativa che Vincenzo Carnevale definisce “concreta e responsabile”, costruita sulla conoscenza del territorio e sull’esperienza maturata negli anni di governo cittadino.