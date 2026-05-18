!4 medaglie per la ASD Taekwondo Arduini nel Lazio Combat al Palazzetto dello Sport

Grande partecipazione e ottimi risultati per i nostri atleti dellâ€™ A.S.D. TAEKWONDO ARDUINI, diretta dal Maestro Arduini Simone, al Lazio Combat, evento promosso dal comitato regionale Lazio F.I.TA, presieduto da Marcello Pezzolla, svoltosi sabato 16 e domenica 17 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Fondi.
Evento che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti, suddivisi nelle categorie cadetti, junior, senior e master.
Di seguito tutti gli atleti a medaglia della Taekwondo Arduini nel Lazio Combat:
Medaglia dâ€™oro
- Fimiani Melissa
- Letini Biagio
- Mallegni Vittoria
- De Felice Simona
Medaglia dâ€™argento
- Di Benedetto Stefano
- Colantuono Cristian
- De Felice Andrea
- Parisella Pierdavide
- Di Crescenzo Lavinia
Medaglia di bronzo
- Dâ€™Adamo Dalila
- Dâ€™Angelis Matteo
- Antogiovanni Lucrezia
- Peppe Pierluigi
- Dicembre Samuele
Complimenti a tutti i nostri atleti per lâ€™impegno, la determinazione e i risultati ottenuti!