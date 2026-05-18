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!4 medaglie per la ASD Taekwondo Arduini nel Lazio Combat al Palazzetto dello Sport

La Redazione
Sport
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Grande partecipazione e ottimi risultati per i nostri atleti dellâ€™ A.S.D. TAEKWONDO ARDUINI, diretta dal Maestro Arduini Simone, al Lazio Combat, evento promosso dal comitato regionale Lazio F.I.TA, presieduto da Marcello Pezzolla, svoltosi sabato 16 e domenica 17 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Fondi.

Evento che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti, suddivisi nelle categorie cadetti, junior, senior e master.

Di seguito tutti gli atleti a medaglia della Taekwondo Arduini nel Lazio Combat:

Medaglia dâ€™oro

  • Fimiani Melissa
  • Letini Biagio
  • Mallegni Vittoria
  • De Felice Simona

Medaglia dâ€™argento

  • Di Benedetto Stefano
  • Colantuono Cristian
  • De Felice Andrea
  • Parisella Pierdavide
  • Di Crescenzo Lavinia

Medaglia di bronzo

  • Dâ€™Adamo Dalila
  • Dâ€™Angelis Matteo
  • Antogiovanni Lucrezia
  • Peppe Pierluigi
  • Dicembre Samuele

Complimenti a tutti i nostri atleti per lâ€™impegno, la determinazione e i risultati ottenuti!

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