Ampliamento del Parco Gioco Natura di Tumulito con area pic-nic e tanti nuovi giochi

Il Parco di Tumulito, sul litorale di Fondi, in via Guado Bastianelli, si arricchisce con una nuova area pic-nic, con tanto di punti ombra e amache, e tanti nuovi giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali.

Fiore allâ€™occhiello del restyling il pavone che con i suoi colori da domenica Ã¨ effettivamente il re del neonato pollaio.

Le migliorie apportate allâ€™area sono frutto di una proficua collaborazione tra il Comune di Fondi e una rete di straordinarie associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, e Il Cielo Ã¨ di tutti.

Preziosa la collaborazione dellâ€™Associazione Ubuntu che ha preparato una ricchissima merenda inaugurativa.

Il Parco Gioco-Natura di Tumulito puÃ² non essere capito appieno ad un primo approccio â€“ spiegano i promotori â€“ perchÃ© ci si sporca e talvolta puÃ² apparire disordinato. Approfondendo lâ€™esperienza si capisce perÃ² che Ã¨ pensato per avvicinare i bambini alla natura, per far vivere loro esperienze tattili e immersive con un mondo originario dal quale la societÃ ci ha in parte allontanato. Particolare attenzione Ã¨ stata inoltre dedicata alle tabelle CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) per rendere lâ€™area ancora piÃ¹ inclusiva.

Oltre ad una grande area pic-nic realizzata con materiali di recupero, altro valore aggiunto del progetto, nellâ€™area giochi sono state inserite tante piccole novitÃ come i giochi dâ€™acqua e musicali, una colorata panchina extralarge per favorire la socializzazione, lâ€™accampamento degli indiani, nuove cucine in cui pasticciare, un teatrino con tanto di impianto, un pollaio e molto altro.

Al taglio del nastro, simbolico perchÃ© lâ€™area in effetti esiste giÃ da un anno, hanno preso parte lâ€™assessore alle AttivitÃ Produttive Stefania Stravato e il vicesindaco Vincenzo Carnevale i quali si sono complimentati con gli ideatori che hanno dimostrato come la collaborazione tra pubblico e associazionismo possa produrre risultati straordinari.

Il Comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali, sia di lavorazione che di recupero, e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad unâ€™idea innovativa, facendo rete tra loro e investendo tempo, energie e manodopera.