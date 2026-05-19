Salvatore Venditti rilancia sul tema della gestione pubblica del servizio idrico: l'acqua è un bene di tutti

L’acqua è un diritto fondamentale e non può essere trattata come una semplice merce.

Parte da questo principio l’intervento di Salvatore Venditti, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, che torna ad affrontare il tema della gestione del servizio idrico e del rapporto tra cittadini, costi in bolletta e qualità del servizio.

Nel 2011 – ricorda Venditti – milioni di italiani si sono espressi attraverso un referendum per chiedere una gestione pubblica dell’acqua. Eppure, a distanza di anni, quella volontà popolare è rimasta sostanzialmente inascoltata. Anche a Fondi, troppo spesso, si è scelto il silenzio invece di difendere gli interessi della comunità.

Secondo il candidato sindaco, negli anni non vi sarebbe stata una presa di posizione chiara da parte dell’amministrazione comunale sui temi della ripubblicizzazione del servizio e degli aumenti tariffari.

Per questo, la coalizione propone la costruzione di un sistema intercomunale completamente pubblico per la gestione del servizio idrico, con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione, abbassare le tariffe e migliorare la qualità complessiva del servizio.

L’alternativa è continuare ad assistere agli stessi problemi di sempre: acqua che non arriva ai piani alti, reti colabrodo e costi che aumentano continuamente. Noi crediamo che serva una visione diversa, fondata sull’interesse pubblico e non sulle logiche di gestione che abbiamo visto finora.