La nostra idea di Città: oggi alle 19:00 Ciccone presenta Programma e Candidati della sua Coalizione

Martedì 19 Maggio alle ore 19,00 ci ritroveremo in Largo Ippolito de Medici all’Antipapa in compagnia delle Candidate e dei Candidati alla carica di Consigliere Comunale nelle Liste di Fondi Vera e Città SiCura, a sostegno della Candidatura a Sindaco di Francesco Ciccone, per raccontare la nostra idea di Città.

Vogliamo fare di Fondi una Città di dimensione Europea, accogliente, solidale, moderna ed efficiente. Della quale si possano esibire le meraviglie del passato insieme alle innovazioni della modernità. Un luogo dove poter scegliere di vivere e lavorare e non dal quale voler fuggire per cercare fortuna altrove - annuncia Francesco Ciccone .

48 Candidati, 24 Donne e 24 Uomini, compongono la Coalizione

Sono entusiasta di poter contare sul loro apporto. Abbiamo costruito un Progetto serio, affidabile, competente, preparato e soprattutto altamente competitivo. Nei contenuti e nei metodi. Sono felice della Campagna Elettorale che abbiamo condotto ma sono altrettanto convinto che possiamo crescere ancora.

Il posto del 24esimo Candidato di Città SiCura è volutamente rimasto libero, perché è il primo passo per il dopo Elezioni, ovvero la Partecipazione Popolare, che per noi resta obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale. Abbiamo fortemente voluto lanciare un messaggio di apertura alla Comunità.