La nostra idea di Città: oggi alle 19:00 Ciccone presenta Programma e Candidati della sua Coalizione

Martedì 19 Maggio alle ore 19,00 ci ritroveremo in Largo Ippolito de Medici all’Antipapa in compagnia delle Candidate e dei Candidati alla carica di Consigliere Comunale nelle Liste di Fondi Vera e Città SiCura, a sostegno della Candidatura a Sindaco di Francesco Ciccone, per raccontare la nostra idea di Città.
Vogliamo fare di Fondi una Città di dimensione Europea, accogliente, solidale, moderna ed efficiente. Della quale si possano esibire le meraviglie del passato insieme alle innovazioni della modernità. Un luogo dove poter scegliere di vivere e lavorare e non dal quale voler fuggire per cercare fortuna altrove - annuncia Francesco Ciccone.
48 Candidati, 24 Donne e 24 Uomini, compongono la Coalizione
Sono entusiasta di poter contare sul loro apporto. Abbiamo costruito un Progetto serio, affidabile, competente, preparato e soprattutto altamente competitivo. Nei contenuti e nei metodi. Sono felice della Campagna Elettorale che abbiamo condotto ma sono altrettanto convinto che possiamo crescere ancora.
Il posto del 24esimo Candidato di Città SiCura è volutamente rimasto libero, perché è il primo passo per il dopo Elezioni, ovvero la Partecipazione Popolare, che per noi resta obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale. Abbiamo fortemente voluto lanciare un messaggio di apertura alla Comunità.
La Città del futuro: qualità della vita e ambizione territoriale
Fondi deve diventare la Città capace di farti innamorare in un quarto d’ora, un modello di sviluppo urbano basato sul benessere della cittadinanza e sul diritto di tutti a vivere in un ambiente più vivo e inclusivo, con meno distanze, disagi e diseguaglianze. Una Città a portata di mano, dove il trasporto pubblico funziona davvero, dove la mobilità dolce sostituisce il caos del traffico, dove le attività commerciali possono essere raggiunte facilmente, dove si può parcheggiare gratuitamente per un massimo di 15 minuti per fare compere, dove si contrastano la povertà educativa e la dispersione scolastica con centri di aggregazione e nuovi spazi di socialità, rivolti sia agli anziani che alle giovani generazioni - dichiara Francesco Ciccone.
Dobbiamo garantire la più totale accessibilità ai servizi essenziali per una Comunità: come la sanità, la cultura, gli impianti sportivi, le scuole, gli asili nido, le biblioteche, gli spazi coworking, i parchi. E se la Fondi di oggi presenta diverse lacune in questa direzione, dobbiamo rimboccarci le maniche per invertire la rotta. Possiamo pianificare la costituzione di una Società Multiservizi per riprendere il pallino dei servizi e fare in modo che nelle casse comunali arrivino tante risorse da riservare nelle opere più importanti per la Città e il suo futuro - continua Ciccone.