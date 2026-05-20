Venerdì 22 laboratorio per bambini "Canta il Creato" nel giardino di Villa Cantarano

Venerdì 22 maggio 2026, dalle16:30 alle 18:30, l’Associazione Lazio Nuovo ETS, IfoRD APS e il Centro Educativo Polivalente PidiPupi offrono un laboratorio sul testo edito dalla casa editrice AVE, “Canta il Creato” e su altri testi ispirati al Cantico delle Creature.

Il laboratorio, raccomandato per la fascia di età 4-9 anni, si svolgerà nel giardino di Villa Cantarano, a Fondi in via Damiano Chiesa.

La manifestazione fa parte del progetto “Cantico lungo la Regina Viarum: San Francesco, l’Appia e la cura del creato”, proposto dall’Associazione Lazio Nuovo ETS e sostenuto dalla Provincia di Latina nell’ambito del programma Via Appia Regina Viarum – Associazioni amiche dell’Appia e ha ottenuto il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Il progetto intende valorizzare il sito UNESCO “Via Appia. Regina Viarum” attraverso un percorso culturale e educativo che intreccia la memoria storica della strada con la spiritualità francescana e l’attualità del tema della cura del creato. Nel quadro dell’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), l’iniziativa prende ispirazione da un episodio storico: nel 1222 Francesco, tornando dalla Terra Santa, soggiornò a Gaeta e molto probabilmente percorse la Via Appia, transitando anche per Fondi. Celebrare oggi questo legame significa trasformare l’Appia in un cammino educativo e comunitario, aperto a bambini, ragazzi e famiglie.

Il laboratorio Canta il creato rappresenta il terzo appuntamento del progetto, che è stato aperto dalle letture di testi ispirati al Cantico delle Creature presso la sorgente Portella di Monte San Biagio e dalla presentazione del libro “La mia Appia – la vostra” di Renato Stefanelli, nell’ambito di Libridamare a Fondi 2026 (10-12 aprile) e si concluderà prossimamente con la presentazione del libro, sempre edito dall’Editrice AVE “Dalla Terra la Vita - Ecologia integrale e mitezza nel cantico delle Creature di san Francesco”, con l’autore Francesco del Pizzo.