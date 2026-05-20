Francesco Ciccone incontra la CittÃ  nel cuore del Centro Storico: grandissima partecipazione

Oltre duecento concittadini hanno preso parte all'evento organizzato da Fondi Vera e CittÃ SiCura per presentare Programma, Candidate e Candidati al Consiglio Comunale in corsa per le Elezioni Amministrative a sostegno di Francesco Ciccone.

In Largo Ippolito de Medici si sono alternati al microfono le Donne e gli Uomini che compongono le due Liste a supporto di Francesco Ciccone, presentando motivazioni alla base della scelta e punti programmatici di maggior rilievo, prima di lasciare la parola al Candidato Sindaco.

Siamo la Fondi che non si lascia sedurre dalle promesse da marinaio ma si rimbocca le maniche ed Ã¨ pronta a prendersi la responsabilitÃ di governare la CittÃ - ha detto Ciccone. - Stiamo dimostrando come la Partecipazione Popolare dei movimenti civici rappresenti piÃ¹ di una risposta alla crisi della Politica e dei Partiti. Oggi siamo qui per lanciare la sfida a chi pensa di poter gestire un Comune come la Segreteria di un Partito, spostando pedine e invertendo ruoli, senza badare alle reali esigenze del territorio - ha aggiunto.

Abbiamo costruito una Squadra valida, competente e competitiva, abbiamo approntato un Programma frutto di laboratori e incontri, condivisione e pianificazione - ha concluso il Candidato Sindaco.

Il tour di appuntamenti proseguirÃ MercoledÃ¬ 20. Alle ore 17 al Mario's Bar per parlare di una CittÃ Amica delle Famiglie, alle ore 19,30 al Bar Napoli per "prendersi cura del territorio". In compagnia di Candidate e Candidati al Consiglio Comunale. GiovedÃ¬ 21 alle ore 19,30 al Knulp per incontrare le nuove generazioni, nell'incontro "I giovani per la CittÃ del futuro". E VenerdÃ¬ 22 alle ore 20,30 al "Taralluccio" per un grande momento di festa.