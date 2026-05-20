Ottima partecipazione all'incontro su politiche sociali, sanitÃ  e servizi con la partecipazione dell'assessore Maselli

Grande partecipazione allâ€™incontro con lâ€™assessore regionale Massimiliano Maselli e la candidata sindaco Annarita del Sole, che si Ã¨ tenuto martedÃ¬ sera presso il Keep Calm Bar, al Portone della Corte.
Al centro del confronto, il rafforzamento del welfare, della sanitÃ territoriale e dei servizi alla persona. Lâ€™assessore Maselli ha illustrato i risultati raggiunti dalla Regione Lazio negli ultimi anni, con un importante aumento delle risorse destinate alle politiche sociali e ai servizi per il territorio.
Annarita del Sole ha ribadito il proprio impegno per una cittÃ piÃ¹ vicina alle famiglie, ai giovani, agli anziani e alle persone piÃ¹ fragili, puntando su ascolto, inclusione e collaborazione tra scuola, servizi sociali e associazioni.
La grandezza di una comunitÃ - ha detto - si misura dalla capacitÃ di dare risposte concrete ai bisogni delle persone. Non a caso abbiamo organizzato l'incontro nell'area del Portone della Corte: quadrante urbano che richiede particolare attenzione da parte delle istituzioni. Siamo pronti ad intervenire per la valorizzazione di un quartiere ad alta densitÃ abitativa, troppo spesso trascurato dall'ammistrazione uscente: abbiamo in programma interventi di riqualificazione urbana, iniziative di integrazione sociale, eventi e la rioganizzazione del centro multimediale 'Di Sarra: anche per il Portone della Corte ci mettiamo la faccia!