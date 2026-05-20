Ottima partecipazione all'incontro su politiche sociali, sanitÃ  e servizi con la partecipazione dell'assessore Maselli

Grande partecipazione allâ€™incontro con lâ€™assessore regionale Massimiliano Maselli e la candidata sindaco Annarita del Sole, che si Ã¨ tenuto martedÃ¬ sera presso il Keep Calm Bar, al Portone della Corte.

Al centro del confronto, il rafforzamento del welfare, della sanitÃ territoriale e dei servizi alla persona. Lâ€™assessore Maselli ha illustrato i risultati raggiunti dalla Regione Lazio negli ultimi anni, con un importante aumento delle risorse destinate alle politiche sociali e ai servizi per il territorio.

Annarita del Sole ha ribadito il proprio impegno per una cittÃ piÃ¹ vicina alle famiglie, ai giovani, agli anziani e alle persone piÃ¹ fragili, puntando su ascolto, inclusione e collaborazione tra scuola, servizi sociali e associazioni.