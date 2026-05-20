Carnevale: Continuiamo a investire su MOF, agricoltura, commercio e litorale per rafforzare l’economia della città

Una visione di sviluppo che parte dalle eccellenze del territorio e punta a rafforzare il ruolo di Fondi come centro economico strategico del Lazio. È questo uno dei punti cardine del programma del candidato sindaco Vincenzo Carnevale, sostenuto da una coalizione composta da Forza Italia e dalle liste civiche “Litorale & Sviluppo Fondano”, “Io Sì”, “Fondi Azzurra” e “Noi per Fondi”.

Per Carnevale, il futuro della città passa dalla capacità di mettere in connessione agricoltura, MOF, commercio e turismo, trasformando queste realtà in un sistema integrato capace di creare sviluppo stabile, occupazione e nuove opportunità per i giovani.

Fondi possiede risorse straordinarie che devono essere valorizzate attraverso una strategia condivisa con il mondo produttivo e le forze economiche della città – dichiara Carnevale. – Il nostro obiettivo è rafforzare il legame tra i grandi comparti che sostengono l’economia locale, creando una visione moderna e competitiva del territorio.

Al centro della programmazione amministrativa resta il MOF, considerato un’infrastruttura strategica non solo per Fondi ma per l’intero sistema agroalimentare nazionale. La coalizione punta a rafforzare il ruolo del Comune nella società di gestione e a sostenere il percorso di innovazione già avviato grazie ai finanziamenti del PNRR e della Regione Lazio.

Il MOF deve continuare a crescere come piattaforma logistica moderna e competitiva a livello nazionale e internazionale – spiega Carnevale –. Per questo sarà fondamentale investire nell’innovazione tecnologica, nella formazione delle nuove competenze e nel ricambio generazionale, che rappresentano una delle grandi sfide dei prossimi anni.

Nel programma trova spazio anche il tema della viabilità e delle infrastrutture, considerate indispensabili per sostenere lo sviluppo del comparto agroalimentare.

Non possiamo più accettare che una realtà economica di questa importanza continui a scontare carenze infrastrutturali croniche – sottolinea Carnevale –. Servono collegamenti adeguati e una nuova attenzione istituzionale verso il ruolo strategico del MOF.

Grande attenzione viene riservata anche all’agricoltura, settore identitario del territorio fondano. La coalizione intende sostenere la qualità delle produzioni locali attraverso la creazione di un marchio territoriale dedicato ai prodotti della Piana di Fondi, favorendo innovazione, sostenibilità e competitività delle aziende.

L’agricoltura è storia, lavoro e identità della nostra città – afferma Carnevale. – Dobbiamo accompagnare le imprese verso modelli produttivi sempre più sostenibili, aiutandole a innovare e a valorizzare ancora di più la qualità delle produzioni locali.

Nel programma trovano spazio anche il sostegno alle comunità energetiche agricole, l’utilizzo di nuove tecnologie per il monitoraggio delle colture e il contrasto al caporalato e al lavoro irregolare, oltre al rafforzamento della collaborazione con l’ITS Biocampus e con lo Sportello Europe Direct Sud Pontino per favorire accesso a formazione e opportunità di finanziamento.

Accanto al MOF e all’agricoltura, la coalizione individua nell’economia del mare uno dei principali pilastri dello sviluppo cittadino. Dopo sei anni consecutivi di Bandiera Blu, il litorale di Fondi viene considerato una risorsa strategica da valorizzare ulteriormente attraverso servizi, mobilità e nuove opportunità turistiche.

Il riconoscimento della Bandiera Blu per il sesto anno consecutivo dimostra il lavoro svolto e la qualità raggiunta dal nostro litorale – dichiara Carnevale. – Ora dobbiamo continuare su questa strada, migliorando i servizi e rendendo il mare sempre più un motore di crescita economica e turistica.

Tra gli obiettivi indicati nel programma vi sono il rafforzamento dei collegamenti tra centro e litorale, il potenziamento del trasporto pubblico locale, il sostegno alle attività balneari e la promozione della destagionalizzazione turistica.

La coalizione guarda inoltre al turismo sostenibile e inclusivo, con la previsione di aree di sosta per camper e la possibilità di individuare specifiche “bau beach” dedicate ai possessori di animali d’affezione.