VenerdÃ¬ 22 il candidato de Parolis chiude la campagna elettorale presso il Metamorphosi Restaurant

Il candidato a sindaco Tonino De Parolis, sostenuto dalla Lega e dalla lista civica Il Giardino degli Aranci, chiuderÃ la propria campagna elettorale, insieme ai candidati delle due liste di supporto, venerdÃ¬ 22 maggio ore 20.30 presso Metamorphosi Restaurant in via Ponte Gagliardo a Fondi.
Incontri sul territorio, predisposizione allâ€™ascolto nelle periferie e nel centro storico attorno a ciÃ² che puÃ² essere migliorato, suggerimenti su come cambiare Fondi: sono state settimane intense per de Parolis e i suoi candidati consiglieri, che hanno illustrato il proprio programma elettorale. Nella serata di chiusura, sarÃ lâ€™attore e comico Martufello a intrattenere gli ospiti prima del discorso finale.
Maggiore sicurezza cittadina in centro e periferie, potenziamento dellâ€™asse viario e stradale, destagionalizzazione turistica e valorizzazione di Via Appia e del patrimonio storico e culturale della cittÃ attraverso il progetto Fondi 365, recupero del decoro urbano nel centro storico con progetti di integrazione sociale, tutela e salvaguardia del monumento naturale del Lago di Fondi, riqualificazione delle periferie nei servizi essenziali amministrativi, tutela della costa dallâ€™erosione e maggiore attenzione allâ€™ambiente in nome di una raccolta differenziata piÃ¹ consona e giusta con una lotta serrata nei confronti di chi inquina, potenziamento dei servizi sanitari e in particolare consolidamento delle attivitÃ connesse allâ€™Ospedale San Giovanni di Dio, realizzazione di una Casa dei Giovani attraverso una struttura adeguata per co-working e laboratori artistici, valorizzazione del comparto agricolo con un occhio di riguardo al Mof e ai prodotti dâ€™eccellenza: questi i punti toccati velocemente di un programma che vede nei primi 100 giorni di governo un rilancio del decoro urbano nel cuore della cittÃ , il consolidamento dellâ€™asse viario interno (tra strade, parcheggi e marciapiedi) e la delocalizzazione del turismo attraverso una valorizzazione dellâ€™unicum rappresentato da Fondi.
In questi giorni spesso mi hanno chiesto quale sarebbe il primo provvedimento che cercherÃ² di realizzare in caso di elezione. Ebbene, sono principalmente tre. La sicurezza stradale: in diverse zone della cittÃ , le strisce pedonali sono posizionate a ridosso degli stalli di parcheggio; quando un SUV o un furgone sono parcheggiati accanto all'attraversamento, il pedone â€” soprattutto i bambini e gli anziani â€” non Ã¨ visibile a chi guida. E' un problema di sicurezza che il Codice della Strada non risolve automaticamente: serve l'intervento attivo del Comune; agire subito sul nostro concetto di Fondi 365: turismo tutto lâ€™anno, non solo legato alla stagione estiva. La Via Appia Ã¨ patrimonio Unesco, va valorizzato con un turismo ecologico, sostenibile e culturale, da poter vivere tutto lâ€™anno; riqualificare il centro storico, renderlo vivibile, avviare progetti di integrazione con le comunitÃ straniere, arredare una parte del cuore cittadino che oggi Ã¨ sparito dai radar dei fondani per la sciatteria con cui Ã¨ stata affrontata la tematica dello scambio culturale tra italiani e stranieri.