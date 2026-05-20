Lorenzo Cervi (Progressista PD-AVS): vogliamo una Fondi libera

Libera dalle logiche del favore e delle clientele.

Libera dalle zone dâ€™ombra e dalla paura di cambiare.

Libera dalla rassegnazione che per troppo tempo ha fatto credere che nulla potesse migliorare.

Ma una cittÃ Ã¨ davvero libera solo quando libera anche le persone.

Libera i giovani dallâ€™idea di dover andare via per trovare opportunitÃ .

Libera le famiglie dal peso dellâ€™insicurezza sociale ed economica.

Libera il lavoro dalla precarietÃ .

Libera le energie, le competenze e la creativitÃ di una comunitÃ che ha enormi potenzialitÃ .

Noi vogliamo una Fondi che dia a tutti il diritto di restare.

Restare per costruire qui il proprio futuro, con lavoro, servizi, cultura e qualitÃ della vita.

Per questo proponiamo una cittÃ che investa in sviluppo vero, innovazione e buona occupazione; che rilanci il MOF e il settore agroalimentare; che sostenga il commercio locale e le nuove imprese; che investa nelle scuole, nei giovani, nella cultura e negli spazi di aggregazione.

Vogliamo una Fondi libera dal bisogno abitativo, con un vero piano casa, affitti calmierati e piÃ¹ sostegno alle famiglie.

Libera dallâ€™isolamento, con trasporti piÃ¹ efficienti, sostenibili e accessibili.

Libera dal degrado e dallâ€™abbandono, con piÃ¹ cura degli spazi pubblici, del verde e delle nostre marine.

E vogliamo una Fondi libera dalla paura.

PerchÃ© la sicurezza non nasce solo dal controllo, ma da una comunitÃ piÃ¹ forte, piÃ¹ giusta e piÃ¹ unita.

Nasce dalla legalitÃ , dalla trasparenza e da istituzioni che lavorano alla luce del sole.

Il domenica 24 e lunedÃ¬ 25 maggio possiamo scegliere tutto questo.

Possiamo scegliere una cittÃ che non si rassegna, che torna a credere nelle proprie possibilitÃ e che libera finalmente il suo futuro.

Per questo Cambiamo Musica insieme, mettendo una croce su ????????? ???????? Sindaco, una, croce sul simbolo ????? ???????????? e scrivendo anche la preferenza ????? per il Consiglio Comunale.

Per una Fondi libera.

Libera da ciÃ² che la tiene ferma.

Libera di costruire il proprio domani.

#RestoelaCambio

Lorenzo Cervi,

Segretario PD Fondi

Candidato al Consiglio comunale

con Fondi Progressista PD-AVS