Cambiamo Musica, davvero: venerdì 22 maggio la chiusura della campagna elettorale di Salvatore Venditti

Si terrà venerdì 22 maggio alle ore 20.00, in Piazza della Repubblica a Fondi, la festa di chiusura della campagna elettorale della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Salvatore Venditti.

L’iniziativa, dal titolo “Cambiamo Musica, davvero”, rappresenta il momento conclusivo di un percorso politico e civico costruito nelle piazze, tra i quartieri e nelle contrade, attraverso incontri pubblici, confronto diretto con i cittadini e presentazione dei contenuti programmatici. Ma è anche un ritorno nella piazza del centrosinistra fondano quello dal quale lo stesso Venditti ha aperto questo percorso.

La serata unirà politica, partecipazione e socialità, con momenti musicali e conviviali che vedranno la presenza dei Briganti dell’Appia, del DJ set curato da Giò DJ e dell’iniziativa gastronomica “Pettola e Fagioli di Ermanno”. Ma l’appuntamento avrà anche un forte significato politico e istituzionale: saranno infatti presenti rappresentanti sovracomunali delle forze che compongono la coalizione di centrosinistra, a testimonianza del sostegno e dell’attenzione che il progetto politico fondato su "Fondi Progressista" - al cui interno è rappresentato il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra - e Movimento 5 Stelle.

Secondo la coalizione progressista, la grande partecipazione registrata durante tutta la campagna elettorale dimostra come in città sia cresciuta una domanda concreta di cambiamento, costruita non su slogan o appartenenze, ma su idee, metodo amministrativo e proposte per il futuro della città.

Siamo arrivati alla fine di una campagna elettorale intensa e autentica – dichiara Salvatore Venditti. – Abbiamo scelto di parlare di contenuti, di programmi e di visione della città. Ora chiediamo ai cittadini di andare a votare non per simpatia o per rabbia verso qualcuno, ma per condividere un’idea diversa di Fondi, fatta di partecipazione, serietà e rispetto delle persone. Se vogliamo davvero costruire una città più giusta, moderna e vicina ai cittadini, allora è arrivato il momento di Cambiare Musica. Per questo mi appello non solo a chi è indeciso, ma anche a chi ha già deciso di votare per noi: prendiamola come sfida, proviamo ognuno a convincere un elettore avversario entro domenica, e lunedì inizierà una nuova era per la città.

La coalizione rivolge infine un appello alla partecipazione democratica, sottolineando l’importanza del voto come strumento fondamentale per determinare il futuro amministrativo della città. Una chiamata alla responsabilità civica, nel segno del confronto pubblico, della presenza nelle piazze e del coinvolgimento della comunità locale.