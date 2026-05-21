Sabato 23 maggio "La Notte dei Musei" apre le porte del Castello con ingresso gratuito

Sabato 23 maggio la Notte dei Musei toccherÃ anche Fondi.

Lâ€™ iniziativa, promossa dal ministero della Cultura francese e patrocinata dallâ€™UNESCO, dal Consiglio dâ€™Europa e dallâ€™ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con lâ€™obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dellâ€™identitÃ culturale nazionale ed europea, riguarderÃ il Museo civico archeologico - Castello Caetani.

Dalle 17:00 alla mezzanotte lâ€™ingresso sarÃ libero e gratuito.

Si tratta di unâ€™ulteriore occasione per rilanciare una struttura che sta vivendo un momento di intensa crescita anche grazie allâ€™ultimo restyling che ha rivoluzionato la fruibilitÃ , migliorato i servizi e accresciuto il suo appeal.

Oltre allâ€™implementazione delle opere esposte, il Museo ha infatti vissuto una riorganizzazione generale che negli ultimi mesi Ã¨ stata particolarmente apprezzata dai visitatori.

Migliaia i commenti lasciati, in larga parte da turisti stranieri, sul libro allâ€™ingresso del polo museale con grande soddisfazione della direttrice Maria Cristina Recco e dello staff che la supporta.

Si ricorda che Ã¨ disponibile il nuovo sito web e che Ã¨ in corso un ulteriore upgrade tecnologico che consentirÃ di vivere in maniera immersiva la storia della cittÃ .

https://www.museoarcheologicodifondi.it/ .