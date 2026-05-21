“Francesco Ciccone incontra la Città”: altri incontri e ottima risposta di partecipazione popolare

Il tour di Francesco Ciccone in Città continua senza sosta. Anche ieri due appuntamenti pubblici promossi dai Candidati delle due Liste, in particolar modo di Fondi Vera, che supportano la sua Candidatura a Sindaco. Il primo con Paola Di Biasio, Francesca D'Onofrio, Francesca Baldassari e Giuseppe Capotosto per parlare di una Città “Amica delle Famiglie”, il secondo con Monica Vittiglio, Gianfranco Antonetti e Andrea Orticelli per raccontare “come possiamo prenderci cura della nostra Fondi”.

Dalla Mensa al Trasporto Scolastico, dagli spazi per il gioco alle aree verdi, dalla mobilità alternativa ai centri di ritrovo. Una Città è Amica delle Famiglie se agevola il loro compito e fa crescere i suoi ragazzi. Ne abbiamo parlato ieri pomeriggio con Paola Di Biasio, Francesca D'Onofrio, Francesca Baldassari e Giuseppe Capotosto. Con cui costruiremo "la Città delle bambine e dei bambini" e metteremo di nuovo la Famiglia al centro di ogni azione politica locale.

Con una "Family Card", con l'aumento di strisce rosa, con la realizzazione di Centri Estivi Comunali, con uno spazio fasciatoio nel Comune, con una rimodulazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale e la formulazione di nuove agevolazioni - commenta Ciccone.

Diritti, servizi, opportunità.

La Città che abbiamo in mente si distingue attraverso le basi su cui poggia il Programma che stiamo illustrando ogni giorno. Anche ieri, davanti a tantissimi amici, al Bar Napoli. E il privilegio che ho è di poterlo fare accanto a Donne e Uomini di grande umanità. Monica Vittiglio, Gianfranco Antonetti e Andrea Orticelli, che hanno accettato la proposta e sono Candidati al Consiglio Comunale nella Lista di Fondi Vera. Un orgoglio. Non smetterò mai di ringraziarli - aggiunge Ciccone.

Accanto all'entusiasmo e alle idee dei giovani, la saggezza e l'esperienza di altri, la preparazione e la competenza insieme, per invertire la rotta e ridare fiducia ed energia a un territorio che sta soffrendo.

Il Programma della Coalizione che sostiene Francesco Ciccone presenta una serie di interventi e proposte concreti per l’infanzia, il sostegno alla genitorialità e la cura delle persone, alcune anticipate durante gli incontri di ieri. Il prossimo appuntamento tra la gente è previsto per stasera, Giovedì 21 Maggio alle ore 19,30, in Via Ponte Gagliardo 1 al Knulp, con la Lista “Fondi Verra” e un evento organizzato da Alessio Loborgo e Mattia Antogiovanni, Candidati al Consiglio Comunale, accompagnata da Francesco Ciccone.

Domani sera, invece, Venerdì 22 Maggio facciamo festa - anticipa Ciccone. - Una serata per abbracciare tutte le persone che ci stanno aiutando e supportando, tutte le amiche e gli amici che stanno sposando la nostra causa e desiderano lavorare al nostro fianco per concretizzare il sogno di una Fondi migliore - aggiunge.

Appuntamento alle ore 20,30 in Via Ponte Gagliardo al civico 27, presso “il Taralluccio”, in compagnia di tutte le Candidate e tutti i Candidati di Fondi Vera e Città SiCura. Concluderà l’evento il saluto di Francesco Ciccone.