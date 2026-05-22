Premiazione dell’I.C. Alfredo Aspri che vince la 5^ edizione di “Metti un frutto sotto il banco”

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Fondi, la cerimonia conclusiva della quinta edizione di “Metti un frutto sotto il banco”, il progetto promosso dal MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi e dal Comune di Fondi dedicato all’educazione alimentare e alla promozione di corretti stili di vita tra i più giovani.

L’iniziativa, che negli anni ha coinvolto migliaia di studenti del territorio, per l’anno scolastico 2025/2026 ha visto protagonisti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi cittadini.

Gli studenti si sono cimentati nella realizzazione di elaborati dedicati ai temi della sana e corretta alimentazione, della stagionalità dei prodotti, del consumo consapevole di frutta e verdura e del legame tra alimentazione, salute e territorio.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, il direttore del MOF Roberto Sepe e il responsabile della comunicazione del MOF e referente del progetto Riccardo Antonilli.

Nel corso della mattinata è stato rivolto un ringraziamento particolare alla biologa nutrizionista Martina Parisella che, nel corso delle cinque edizioni del progetto, ha incontrato migliaia di studenti attraverso lezioni interattive e momenti di approfondimento dedicati ai temi dell’educazione alimentare e della prevenzione.

Anche quest’anno il concorso ha premiato percorsi educativi differenti ma accomunati dalla capacità di affrontare con creatività, approfondimento e consapevolezza i temi della salute, dell’alimentazione e della valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio.

Il terzo posto è stato assegnato all’I.C. Garibaldi, classe II D, per gli elaborati grafici dedicati alle proprietà benefiche della frutta e all’importanza di una sana alimentazione. Gli studenti hanno immaginato una simbolica gara tra merendine e frutta fresca, valorizzando in particolare le proprietà dell’Arancia Bionda del territorio.

Secondo classificato l’I.C. Milani di Fondi, classi I A e I B, per un elaborato realizzato sotto forma di calendario dedicato ai prodotti stagionali, alle loro proprietà salutistiche e alle tradizioni culinarie locali, attraverso un percorso multidisciplinare che ha coinvolto più discipline scolastiche.

Ad aggiudicarsi il primo posto della quinta edizione è stato l’I.C. Alfredo Aspri, plesso Buonarroti di Sperlonga, classe II B, con il progetto scientifico “Il caso della vitamina C scomparsa”, dedicato allo studio della vitamina C presente nelle arance e nei limoni attraverso esperimenti pratici e attività laboratoriali. Un percorso che ha saputo unire ricerca, divulgazione scientifica e creatività, trasformando l’educazione alimentare in un’esperienza concreta, partecipata e coinvolgente.

A conclusione della mattinata sono stati consegnati targhe e attestati agli istituti scolastici partecipanti.