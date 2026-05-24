Monte San Biagio: martedì 26 l'evento “La RI-NASCITA delle Donne”

Il Comune di Monte San Biagio presenta l’evento “La RI-NASCITA delle Donne”, una serata dedicata all’ascolto, al dialogo e alla valorizzazione delle esperienze femminili, organizzata presso il Centro Sociale Anziani APS “Mons. Giuseppe Di Fazio” di Monte San Biagio, in collaborazione con ANCeSCAO - Direzione Provinciale Latina, martedì 26 maggio ore 18.30.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio autentico di condivisione, nel quale le donne possano raccontarsi attraverso storie di vita, emozioni, rinascite e percorsi personali. Un incontro pensato per dare voce alle tante sfumature dell’universo femminile, tra momenti di confronto, riflessione e partecipazione collettiva.

Protagonista della serata sarà anche l’arte, intesa come strumento di espressione profonda e universale DONNE -STORIE - OPERE : parole, emozioni e sensibilità si intrecceranno in un percorso capace di trasformare vissuti personali in messaggi di forza, speranza e consapevolezza.

A rendere ancora più suggestivo l’evento sarà il momento conclusivo nel centro storico, dove verrà installata una poesia all’interno del progetto “Il Borgo delle Poesie”, iniziativa che valorizza il territorio attraverso la cultura e la bellezza delle parole, creando un legame speciale tra comunità, memoria ed emozioni.

“La RI-NASCITA delle Donne” vuole essere non solo un evento, ma un’occasione per ritrovarsi, ascoltarsi e riconoscere il valore delle esperienze condivise, celebrando la forza delle donne e la capacità di rinascere attraverso il dialogo, l’arte e la comunità.

Questo primo evento seguirà altri incontri per creare, insieme ad un motivato gruppo di Donne, un punto di ascolto e di attività. A supporto come referente locale Luana Colabello, referente Azzurro Donna per Monte San Biagio presenterà la serata e il nuovo progetto.