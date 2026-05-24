Indiano 40enne arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto un cittadino indiano di 40 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati. In particolare, i militari dell’Arma dei Carabinieri all’atto della notifica dell’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare con controllo elettronico, emessa dal Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, hanno appreso dall’indagato di non avere la possibilità di individuare un idoneo domicilio, ubicato ad almeno un chilometro di distanza dall’abitazione delle persone offese.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’attività d’indagine condotta dal reparto operante a partire dalla tarda serata del 16 maggio scorso, quanto i Carabinieri della citata Tenenza erano intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che, al culmine di una discussione avvenuta per futili motivi, aveva aggredito la propria moglie con pugni e schiaffi provocandole delle lesioni, ancorché lievi. Nella circostanza, l’uomo veniva deferito in stato di libertà e allontanato dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento alle parti offese, mediante un provvedimento urgente di iniziativa.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.