Di Rubbo (FI) augura buon lavoro al nuovo sindaco Vincenzo Carnevale per il risultato straordinario

Un risultato eccezionale, allâ€™insegna della continuitÃ , che premia la buona amministrazione e la buona politica. La vittoria di Vincenzo Carnevale porta in primo piano il valore politico, umano ed amministrativo dellâ€™uomo ed il grande lavoro svolto da ogni singolo candidato delle liste che lo hanno supportato nella coalizione guidata da Forza Italia e di cui fanno parte le civiche Litorale e Sviluppo Fondano, Io SÃ¬, Fondi Azzurra e Noi per Fondi. Il risultato di questa tornata elettorale e la conferma della fiducia accordata dai cittadini al programma di governo della cittÃ testimoniano il valore del lavoro svolto, premiando la competenza e la stabilitÃ amministrativa necessarie per portare avanti i progetti in corso con uno sguardo verso il futuro.

Proprio sul programma Ã¨ stato fatto un lavoro innovativo che credo possa essere preso a modello nelle future tornate elettorali. I cittadini hanno riconosciuto il pragmatismo di un candidato sindaco e della sua squadra che non hanno presentato alla comunitÃ una lista di sogni ma obiettivi chiari, tempi e risorse certe su cui innestare una visione di sviluppo della cittÃ . A Vincenzo Carnevale ed ai consiglieri eletti vanno i migliori auguri di buon lavoro di tutta Forza Italia.