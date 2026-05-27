Salvatore Venditti commenta il voto: Abbiamo costruito qualcosa di vero, da qui si continua

Non abbiamo raggiunto il risultato che volevamo e non serve nasconderlo. Ma la politica non si esaurisce nel risultato di una notte elettorale. La politica Ã¨ anche ciÃ² che si riesce a costruire, a muovere, a lasciare.

Con queste parole Salvatore Venditti interviene ufficialmente dopo il voto amministrativo che ha visto la vittoria del nuovo sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale.

Venditti ha voluto innanzitutto rivolgere un ringraziamento ai cittadini, ai candidati e a tutte le persone che hanno preso parte al percorso politico della coalizione di centrosinistra:

Sono sinceramente emozionato per lâ€™affetto che abbiamo ricevuto in queste settimane. Per gli abbracci, le strette di mano, le discussioni nelle piazze, i messaggi e gli incoraggiamenti. Abbiamo sentito il calore di una comunitÃ che ha scelto di rimettersi in cammino.

E poi il ringraziamento ai 2.317 elettori. Nel suo intervento, il candidato ha sottolineato il valore politico e umano della campagna elettorale appena conclusa, definendola Â«pulita, credibile, fatta di ascolto, contenuti e rispettoÂ», evidenziando come questo stile sia stato riconosciuto anche al di fuori del perimetro politico della coalizione.

Un passaggio importante Ã¨ stato dedicato alle forze che hanno sostenuto il progetto: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Â«Li ringrazio per aver creduto nella possibilitÃ di aprire una fase nuova e di investire con coraggio in un reale percorso di rinnovamento del centrosinistra cittadinoÂ».

Venditti ha inoltre posto lâ€™accento sul coinvolgimento delle nuove generazioni, evidenziando il risultato ottenuto da molti giovani candidati alla loro prima esperienza politica.

Hanno superato ogni aspettativa, dimostrando entusiasmo, serietÃ e voglia di partecipare.

Pur riconoscendo che il risultato elettorale non soddisfa le aspettative iniziali, il candidato sottolinea come il percorso abbia comunque prodotto un cambiamento significativo nel panorama politico cittadino.

Oggi il centrosinistra a Fondi respira unâ€™aria diversa: piÃ¹ aperta, piÃ¹ giovane, piÃ¹ coraggiosa.

Tra gli elementi evidenziati vi Ã¨ anche il rafforzamento della presenza in Consiglio comunale, con la conquista di un seggio aggiuntivo che, con ogni probabilitÃ , sarÃ rappresentato da Gianmarco Di Manno.

SarÃ un presidio importante per esercitare controllo, avanzare proposte e dare voce ai cittadini che hanno creduto nel nostro progetto.

Venditti ha inoltre riferito di aver avuto un colloquio telefonico con il neo sindaco Vincenzo Carnevale, che successivamente si Ã¨ recato presso il comitato elettorale della coalizione per un saluto.

Un gesto cordiale e coerente con una campagna elettorale che, pur nelle differenze politiche, ha mantenuto toni civili e un confronto nel merito. A lui va il mio augurio di buon lavoro, nella consapevolezza che svolgeremo il nostro ruolo con responsabilitÃ dai banchi della minoranza.

Il messaggio finale Ã¨ rivolto a quanti hanno condiviso il percorso politico delle ultime settimane: