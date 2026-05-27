Monte San Biagio: sabato 30 il Festival delle Emozioni con il concerto-spettacolo "Ciak, si Danza!"

La comunitÃ di Monte San Biagio si prepara a vivere unâ€™altra serata magica allâ€™insegna della grande musica e dello spettacolo. Sabato 30 Maggio 2026, alle ore 21:00, presso il Piazzale Biblioteca in Via Roma 2, andrÃ in scena il suggestivo concerto-spettacolo dal titolo "Ciak, si Danza!".

Lâ€™evento non Ã¨ solo un appuntamento di intrattenimento, ma unâ€™operazione culturale di ampio respiro: la manifestazione, infatti, rientra ufficialmente nel programma de "Il Festival delle Emozioni", un progetto finanziato dalla Regione Lazio tramite lâ€™avviso pubblico "Spettacoli dal Vivo" con il contributo del Comune di Monte San Biagio e della Pro Loco Monte San Biagio.

Grazie alla straordinaria performance musicale dell'ensemble, la serata si propone di rievocare le piÃ¹ celebri colonne sonore della storia del cinema. Ad impreziosire lo spettacolo saranno la splendida voce di Tania Tuccinardi e la direzione magistrale del Maestro Gabriele Pezone, accompagnate dagli interventi d'eccezione dello storico del cinema Marco Grossi, che guiderÃ il pubblico dietro le quinte delle piÃ¹ grandi pellicole di sempre.

Ciak, si Danza! - non Ã¨ un evento casuale, ma un punto di riferimento per il calendario della comunitÃ , dichiara l'Assessore Anna Maria Ferreri. - Ãˆ fondamentale portare avanti appuntamenti di questo spessore culturale perchÃ© Ã¨ il modo giusto per valorizzare il territorio e offrire iniziative di qualitÃ . Ãˆ un momento in cui l'arte scenica e la musica si fanno strumento di condivisione e aggregazione, capaci di unire la cittadinanza in unâ€™esperienza di bellezza, emozione e socialitÃ condivisa nell'atmosfera del nostro borgo.