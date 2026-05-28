Il 30 e 31 maggio l'atleta Samuele dicembre a Sofia per un palcoscenico internazionale

Il prossimo fine settimana, 30 e 31 maggio, la cittÃ di Sofia ospiterÃ la seconda tappa della prestigiosa serie ETU Grand Prix Open, un appuntamento di altissimo profilo internazionale che vedrÃ scendere sul tatami i migliori interpreti della disciplina.
Tra i protagonisti di questa spedizione internazionale ci sarÃ anche lâ€™atleta fondano Samuele Dicembre, classe 2014, pronto a confrontarsi nella categoria cadetti -33 kg.
Unâ€™occasione di crescita fondamentale per il giovane fighter, che arriva a questo appuntamento sotto lâ€™attenta guida tecnica del Maestro Simone Arduini, fondatore e anima dellâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini.
Un evento dal peso specifico elevato
Lâ€™evento di Sofia non Ã¨ una semplice competizione: classificato come evento E6, rappresenta uno degli step piÃ¹ importanti del circuito europeo. La posta in gioco Ã¨ altissima, non solo per il prestigio della vittoria, ma soprattutto per le implicazioni future che il torneo porta con sÃ©.
Il Grand Prix di Sofia funge infatti da snodo cruciale per la qualificazione diretta alla finale del Gran Premio ETU di questâ€™anno. Per Samuele Dicembre e per tutti gli atleti in gara, sarÃ unâ€™opportunitÃ unica per misurarsi su un palcoscenico di caratura mondiale, accumulando al contempo punti preziosi per il ranking europeo.
La partecipazione di Samuele Dicembre conferma il costante lavoro di qualitÃ svolto dallâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini nel territorio di Fondi.
Auguriamo a Samuele di poter esprimere al meglio il proprio potenziale e di tornare a casa con un bagaglio di esperienza indelebile e, perchÃ© no, con un prestigioso successo.