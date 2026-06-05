Sperlonga: il 7 giungo domenica di eventi al porto per la “Giornata mondiale degli oceani”

Anche quest’anno il Porto di Sperlonga torna a celebrare la “Giornata mondiale degli oceani”, il più importante evento globale promosso dall’ONU in tema di sensibilizzazione alla difesa del mare. Un appuntamento in agenda domenica 7 giugno, che vedrà convergere sulla banchina Tiberio enti, associazioni, esperti di ecologia e riciclo dei rifiuti, studenti e appassionati di natura, tutti uniti da una dichiarazione d’intenti:

Reimmaginare un futuro migliore è il primo passo per costruirlo.

Sulla scia vincente delle scorse edizioni, la Giornata avrà un programma intenso e stimolante. La manifestazione prenderà il via alle 9.30, quando verranno issate la Bandiera blu per gli approdi turistici e quella conferita nell’ambito dei Blue Marina Awards, riconoscimenti che confermano non solo la qualità dei servizi del Porto, ma anche l’impegno concreto nel preservare l’habitat marino e costiero.

Alle 10 prenderà il via l’annuale pulizia del fondale nelle acque antistanti la Torre Truglia, effettuata grazie ai sommozzatori della Croce d’oro Sud Pontino. In contemporanea, sarà inaugurata una mostra con i lavori finali del progetto scolastico “Ecologia della costa sperlongana”, opere realizzate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado “Michelangelo Buonarroti” (filiale dell’I.C. Aspri di Fondi), al termine di un inverno di corsi, uscite didattiche e laboratori organizzati dall’Associazione Posidonia e sostenuti dalla società di gestione del Porto.

Dalle 10:30 alle 12 è in programma un laboratorio per ragazzi sull’ecologia della spiaggia, condotto dall’ecologo marino Alessandro Mori. Parallelamente, nella stessa fascia oraria si terrà un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione dell’inquinamento, promosso da Porto di Sperlonga srl ed Energie Comuni con il CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti), incentrato sull’innovazione nella gestione del ciclo dei rifiuti e sulla raccolta gratuita di oli esausti e acque di sentina. Ci sarà anche una vetrina dedicata a uno dei prodotti simbolo del territorio: durante la presentazione della campagna, il lido Grotta dei Delfini e la Cooperativa Agricola San Leone offriranno ai presenti un aperitivo al sedano bianco di Sperlonga.

Alle 13 la manifestazione si concluderà con la cerimonia di consegna al Comune di Campodimele, nella persona del sindaco Tommaso Grossi, di un premio per l’innovazione del servizio di raccolta differenziata, conferito da Assonat e Porto di Sperlonga srl, una pergamena accompagnata da un quadro di porcellana realizzato dall’artista e ceramista sperlongana Emanuela Battista.

La Giornata mondiale degli oceani è promossa e organizzata da Porto di Sperlonga, Energie Comuni, CONOE, Croce d’oro Sud Pontino, Associazione Posidonia, Assonat, Sperlongana APS e Legambiente - Circolo intercomunale Luigi Di Biasio, con il patrocinio di Comune di Sperlonga, Capitaneria di porto di Gaeta, Parco Riviera di Ulisse e Istituto comprensivo Alfredo Aspri - plesso Buonarroti, e la collaborazione di Grotta dei Delfini, Cooperativa San Leone e Hotel Belvedere.