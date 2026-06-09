Sabato 13 presentazione delle nuove indagine relative al sito di Pianara al Museo Archeologico

Sabato 13 giugno 2026, al Museo Archeologico CittÃ di Fondi, saranno presentate le nuove acquisizioni relative al sito di Pianara, uno dei contesti piÃ¹ interessanti per ricostruire la storia antica del territorio fondano.

Lâ€™incontro sarÃ dedicato ai risultati delle attivitÃ di ricerca condotte dal professor Massimiliano Di Fazio con il team dellâ€™UniversitÃ di Pavia, nellâ€™ambito della concessione di scavo attiva sul sito, in collaborazione con il Comune di Fondi e con la competente Soprintendenza.

Saranno illustrati i dati emersi dalle ricognizioni svolte nel mese di aprile, che hanno permesso di individuare numerose strutture, molte delle quali non visibili da satellite o da fotografia aerea perchÃ© coperte dalla vegetazione, oltre a nuovi materiali ceramici riferibili allâ€™insediamento. Nel corso dellâ€™incontro saranno inoltre presentati gli esiti delle indagini realizzate con tecnologie avanzate, tra cui tomografia elettrica e rilievi termici e multispettrali mediante drone, che hanno contribuito ad ampliare in modo significativo la conoscenza dellâ€™area.

Pianara â€” dichiara il sindaco Vincenzo Carnevale â€” Ã¨ un sito di grande valore per Fondi e per la storia del nostro territorio. Il lavoro portato avanti dallâ€™UniversitÃ di Pavia conferma quanto sia importante investire nella ricerca archeologica, nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio.

Per il Museo Archeologico CittÃ di Fondi â€” sottolinea la direttrice Maria Cristina Recco â€” questa presentazione Ã¨ un passaggio importante. Le novitÃ su Pianara rafforzano il ruolo del Museo come luogo di conoscenza e racconto del territorio, in una fase in cui stiamo lavorando anche allâ€™ampliamento del nuovo allestimento e alla realizzazione di un progetto multimediale dedicato alla storia archeologica di Fondi.

Le attivitÃ svolte a Pianara â€” spiega il professor Massimiliano Di Fazio â€” stanno restituendo dati molto interessanti per comprendere meglio lâ€™insediamento e il suo rapporto con il territorio. Le ricognizioni e le indagini non invasive permettono oggi di leggere con maggiore chiarezza un contesto ancora ricco di informazioni.

Lâ€™appuntamento rappresenta quindi un nuovo momento di confronto tra ricerca universitaria, istituzioni e comunitÃ locale, e conferma lâ€™attenzione del Comune di Fondi e del Museo Archeologico verso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.

SarÃ presente anche Gabriele Quaranta, funzionario responsabile del Museo Archeologico Nazionale di Formia. La sua partecipazione sottolinea il valore della collaborazione tra istituti museali diversi, in questo caso un museo nazionale e un museo civico, chiamati a raccontare parti complementari di uno stesso territorio storico, segnato dalla presenza della Via Appia e da una comune ereditÃ archeologica.