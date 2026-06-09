Sabato 13 celebrazione dei 50 anni del Consultorio La Famiglia: mezzo secolo al servizio delle persone, delle coppie e delle famiglie

Un traguardo importante, una storia fatta di ascolto, sostegno e vicinanza alle famiglie. Sabato 13 giugno 2026, alle ore 10.00, presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di San Paolo Apostolo in via Lazio a Fondi, si terrà la celebrazione del 50° anniversario del Consultorio “La Famiglia”, realtà che dal 1976 rappresenta un punto di riferimento per il sostegno alla persona, alla coppia e al nucleo familiare.

L’evento, promosso nell’ambito delle iniziative della Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana (CFC), sarà un momento di riflessione, memoria e progettualità, volto a ripercorrere cinquant’anni di attività al servizio della comunità e a rilanciare il ruolo dei consultori familiari nel contesto sociale contemporaneo.

Il programma prevede la partecipazione di personalità di primo piano del mondo accademico, ecclesiale e dell’associazionismo familiare.

Ad aprire i lavori sarà la professoressa Livia Cadei, presidente della Confederazione Italiana Consultori di Ispirazione Cristiana e docente ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che interverrà in collegamento video con il saluto istituzionale della presidenza nazionale.

Seguirà l’intervento di Ida Mascoli Nestola, presidente della Federazione Lazio dei Consultori CFC, che illustrerà il ruolo e il valore della rete regionale dei consultori di ispirazione cristiana, evidenziandone la funzione sociale e formativa sul territorio.

Particolarmente atteso anche il contributo della dottoressa Daniela Notarfonso, presidente della Commissione Scientifica della Confederazione CFC e presidente del Consultorio “Centro Famiglia e Vita” di Aprilia, che approfondirà il tema del consultorio come segno di speranza per la Chiesa e per la società, in una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni culturali e relazionali.

A ripercorrere invece la storia del Consultorio “La Famiglia” di Fondi sarà l’insegnante Rosa Azzolina, presidente della struttura fondana e vicepresidente della Federazione Lazio dei Consultori CFC, con una relazione dedicata ai “50 anni di cammino” e alle tante iniziative che hanno accompagnato generazioni di famiglie del territorio.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Gaetano Orticelli, presidente della Pro Loco di Fondi.

Nel corso della mattinata interverrà inoltre Sua Eccellenza Monsignor Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta.

La celebrazione culminerà alle ore 12.00 con la Santa Messa, momento spirituale che suggellerà una ricorrenza particolarmente significativa per la città di Fondi e per l’intero territorio del Sud Pontino.

Cinquant’anni di attività rappresentano un patrimonio di esperienza, professionalità e dedizione costruito grazie all’impegno di operatori, consulenti, volontari e famiglie che hanno creduto nella centralità della persona e nella forza delle relazioni umane. Un anniversario che non guarda soltanto al passato, ma che vuole essere anche uno slancio verso il futuro, per continuare a offrire ascolto, orientamento e sostegno alle nuove generazioni e alle sfide che attendono la società contemporanea.

Un appuntamento che si preannuncia come una vera festa della comunità, della solidarietà e della famiglia, nel segno di una storia lunga cinquant’anni che continua a generare valore e speranza.