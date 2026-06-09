Monte San Biagio: nasce il nuovo hub "Spazio Sviluppo" per lavoro, inclusione e opportunità

Il Comune di Monte San Biagio presenta ufficialmente “Spazio Sviluppo Monte San Biagio – Hub per lavoro, inclusione e valore territoriale”, il nuovo progetto pensato per offrire al territorio un punto di accesso integrato a servizi, opportunità e percorsi di crescita rivolti a cittadini, giovani, donne, famiglie, persone fragili e realtà locali.

L’evento di presentazione si terrà giovedì 12 giugno a Monte San Biagio alle ore 17:00 presso il Babylon e rappresenterà un momento pubblico di condivisione e confronto sul valore strategico del progetto per la comunità locale e per l’intero comprensorio. Interverranno il Sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale e i rappresentanti istituzionali e territoriali coinvolti nell’iniziativa, insieme ai soggetti del partenariato che contribuiranno alla realizzazione delle attività progettuali.

Tra gli interventi istituzionali previsti figurano quelli dell’Assessore regionale Alessandro Calvi, con delega a Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica, dell’Assessore regionale Fabrizio Ghera, con delega a Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, e del consigliere regionale Vittorio Sambucci, la cui presenza arricchirà il confronto sul ruolo che il progetto potrà svolgere nel rafforzamento delle opportunità per il territorio e per i cittadini.

“Spazio Sviluppo” nasce con l’obiettivo di creare un hub pubblico, aperto, accessibile e contemporaneo, capace di mettere in rete servizi diversi all’interno di un unico sistema riconoscibile, vicino alle persone e orientato a generare impatto concreto sul territorio. Il progetto vuole rispondere in modo strutturato ai bisogni di occupabilità, inclusione sociale, autoimpiego, innovazione, accesso ai servizi e accompagnamento personalizzato, valorizzando al tempo stesso il capitale umano e le risorse locali.

Il progetto è rivolto in particolare a giovani, donne, disoccupati, persone in condizioni di fragilità, cittadini con bassa alfabetizzazione digitale, famiglie in difficoltà socio-economica, aspiranti imprenditori e utenti interessati a percorsi di orientamento e crescita professionale. Allo stesso tempo, si propone come una piattaforma utile anche per il rafforzamento della rete tra istituzioni, terzo settore, imprese, professionisti e attori del territorio.

“Spazio Sviluppo” offrirà un sistema articolato di servizi. Tra i servizi di base sono previsti uno sportello di presa in carico e orientamento con percorsi di coaching, workshop e laboratori; lo sportello “Start-Up & Go”, dedicato all’accompagnamento all’autoimpresa, al microcredito e alla costruzione del business plan; lo sportello “Lavoro & Personal Branding Digitale”, con supporto nella redazione del curriculum, simulazioni di colloquio e laboratori di reputazione online; e il Job Network – Hub del Lavoro, finalizzato al bilancio delle competenze e al matching tra domanda e offerta.

Accanto a questi, il progetto prevede anche servizi aggiuntivi ad alto valore sociale: uno sportello di facilitazione digitale e amministrativa per cittadini over 65, persone con disabilità, migranti e utenti con difficoltà nell’accesso ai servizi online; uno sportello turismo locale e infopoint integrato per la promozione del territorio, la fruizione dei servizi turistici e la costruzione di pacchetti esperienziali; uno sportello socio-economico e di prevenzione del sovraindebitamento, con attività di ascolto, orientamento e supporto; e un Digital Media Lab dedicato alla produzione di contenuti per la promozione territoriale e alla valorizzazione del progetto attraverso strumenti di comunicazione innovativi.

Tra i principali benefici attesi vi sono il rafforzamento dell’occupabilità, il sostegno all’inclusione sociale, il miglioramento dell’accesso ai servizi, il supporto alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali, la promozione di percorsi di autonomia e l’attivazione di una rete territoriale più forte, stabile e collaborativa. “Spazio Sviluppo” punta infatti a diventare non solo un luogo fisico, ma una piattaforma di connessione tra persone, competenze, istituzioni e opportunità.

Il progetto è promosso dal Comune di Monte San Biagio in collaborazione con il partenariato composto da Fondazione Wanda Vecchi Onlus, Foglia d’Oro Società Cooperativa Onlus, APS Monte San Biagio nel Cuore, Centro Anziani “Don Giuseppe di Fazio” APS, Associazione Koiné APS e Associazione Culturale APS Exotique, ciascuno con competenze specifiche messe al servizio della costruzione di un hub integrato, innovativo e inclusivo.

L’appuntamento del 12 giugno costituirà dunque non solo la presentazione ufficiale del progetto, ma anche l’avvio di un percorso di coinvolgimento della comunità, delle istituzioni e delle reti territoriali, con l’obiettivo di costruire uno spazio stabile di orientamento, crescita e opportunità per l’intero territorio.