Denunciato rappresentante legale ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi

Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fondi, a seguito di attivitÃ di controllo ambientale del territorio, hanno accertato, in localitÃ Rio Claro del Comune di Fondi, su terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 mc di terre da scavo (principalmente sabbia) depositata e spianata a riempimento dell'area preesistente su una superficie di circa 180 mq.

Detti rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile, posto nelle immediate vicinanze.

I militari, a seguito di dichiarazioni di persone informate, deferivano, in stato di libertÃ , il rappresentante legale della ditta edile che aveva eseguito i lavori per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo cosÃ¬ come previsto dal D.P.R. n.120 del 13/06/2017 e di non avendo effettuato nessuna analisi di laboratorio.

Al fine di accertare la pericolositÃ del materiale utilizzato ritenendo che il materiale rinvenuto non potesse essere considerato un sottoprodotto, ma un rifiuto, i Carabinieri Forestali hanno proceduto a porre sotto sequestro probatorio l'area di circa 180 mq interessata dal deposito dei rifiuti e i 90 mc di rifiuti su essa abbandonati.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per lâ€™indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dellâ€™art. 27 della Costituzione.