La Contrada Querce dÃ  il via alle Celebrazioni in onore di "Sant'Antonio di Padova" patrono della Chiesa

La comunitÃ parrocchiale della Chiesa di Santâ€™Antonio di Padova alle Querce, guidata dal Convento dei Frati Minori della Parrocchia San Francesco dâ€™Assisi, si appresta a vivere uno dei momenti piÃ¹ attesi dell'anno. In un clima di profonda fede e fervore comunitario, prendono il via i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, Santâ€™Antonio di Padova.

Quest'anno le celebrazioni assumono un significato ancora piÃ¹ profondo, inserendosi nel contesto dell'Ottavo Centenario del Transito di San Francesco dâ€™Assisi, un importante anniversario che la comunitÃ sta commemorando attraverso il ciclo di iniziative intitolato "San Francesco vive... a Fondi". L'intero programma si propone come un tempo forte per rinsaldare i legami umani e spirituali tra gli abitanti della Contrada Querce e l'intera cittadinanza, camminando insieme con speranza verso il futuro.

Di seguito il programma delle celebrazioni previste dal 10 al 14 giugno 2026.

Il Programma Religioso e Civile

MercoledÃ¬ 10 giugno: Giornata dedicata agli Agricoltori

I festeggiamenti si aprono nel tardo pomeriggio con un momento di forte devozione mariana e antoniana, con una dedica speciale al mondo del lavoro agricolo locale:

Ore 18:30 â€“ Preghiera del Santo Rosario.

Ore 19:00 â€“ Recita della tradizionale Tredicina a Santâ€™Antonio .

Ore 19:15 â€“ Celebrazione Eucaristica, animata da una speciale preghiera e benedizione rivolta specificamente agli agricoltori e alle loro attrezzature da lavoro.

GiovedÃ¬ 11 giugno: Giornata del Malato

La seconda giornata del triduo di preparazione mette al centro i piÃ¹ fragili e chi se ne prende cura quotidianamente:

Ore 18:30 â€“ Preghiera del Santo Rosario.

Ore 19:00 â€“ Recita della Tredicina a Santâ€™Antonio .

Ore 19:15 â€“ Celebrazione Eucaristica con preghiera e benedizione speciale per gli ammalati e per tutti coloro che li assistono con amore e dedizione.

VenerdÃ¬ 12 giugno: Giornata dei Bambini e delle Famiglie

La vigilia della festa solenne Ã¨ interamente dedicata al futuro della comunitÃ , i piÃ¹ piccoli e i loro nuclei familiari:

Ore 18:30 â€“ Preghiera del Santo Rosario.

Ore 19:00 â€“ Recita della Tredicina a Santâ€™Antonio .

Ore 19:15 â€“ Celebrazione Eucaristica accompagnata dalla benedizione solenne per i bambini e le loro famiglie.

Sabato 13 giugno: Il Giorno della Festa Solenne

Il 13 giugno rappresenta il fulcro delle celebrazioni, in cui i riti religiosi si fonderanno con la tradizionale festa civile di piazza.

Appuntamenti Religiosi

Ore 08:00 â€“ Celebrazione Eucaristica mattutina e attesa benedizione del pane .

Ore 18:00 â€“ Solenne Processione con l'immagine sacra di Santâ€™Antonio di Padova. Il corteo religioso si snoderÃ lungo un percorso che toccherÃ Via Querce e la zona di Via Vetrine , permettendo ai fedeli di stringersi attorno alla statua venerata nella chiesa locale.

Al termine della processione â€“ Solenne Concelebrazione Eucaristica sul sagrato o in chiesa.

Il Momento di Festa e di FraternitÃ

Subito dopo la conclusione delle liturgie, l'atmosfera si scalderÃ con il programma civile, pensato per regalare alla contrada una serata di gioia e condivisione:

Gastronomia: SarÃ possibile partecipare a una degustazione comunitaria a base di pennette al sugo (disponibili anche nella versione arrabbiata) e fresca anguria .

Intrattenimento e Spettacolo in collaborazione con la Pro Loco di Fondi: Esibizioni culturali che vedranno protagonista il Gruppo Folklorico CittÃ di Fondi . Musica e animazione a cura di DJ Julio Castillo , che farÃ ballare i presenti con balli di gruppo e salsa bachata. La solenne processione sarÃ invece tradizionalmente accompagnata dalle note del Corpo Bandistico CittÃ di Fondi diretta dal MÂ° Leone Faiola.

Allestimenti e Luminarie: Le strade della contrada saranno abbellite dagli addobbi realizzati dalla ditta Cimmino Leopoldo & Figli di Frattamaggiore (NA) e dalle suggestive luminarie artistiche della ditta Ferrentino Creations di Quindici (AV).

Spettacolo Pirotecnico: A coronamento della serata di festa, il cielo sopra Fondi si illuminerÃ con i fuochi d'artificio curati dalla rinomata Pirotecnica Santâ€™Antonio di Afragola (NA).

Domenica 14 giugno: Ringraziamento

I festeggiamenti si concluderanno ufficialmente nella mattinata di domenica:

Ore 11:30 â€“ Celebrazione Eucaristica di Ringraziamento.

I Frati Minori, promotori dell'evento, hanno voluto esprimere fin da ora un sentito ringraziamento a quanti si sono prodigati e hanno curato con dedizione la buona riuscita dei festeggiamenti, estendendo la gratitudine a tutti gli abitanti della Contrada Querce di Fondi per lo spirito di accoglienza e collaborazione dimostrato.