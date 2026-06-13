Dall'11 giugno disponibile negli store digitali il brano dello scrittore fondano Luca D'Onofrio: 32 d'Agosto

Una nuova sfida artistica per lo scrittore fondano Luca D'Onofrio, autore noto per i suoi romanzi thriller e suspense. Dopo anni dedicati alla narrativa, D'Onofrio approda nuovamente al mondo della musica firmando il testo di "32 d'Agosto", singolo che sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire dall'11 giugno.

L'autore pontino, che negli anni ha costruito il proprio percorso letterario attraverso opere come il romanzo thriller 13 Jeloa e Junk - Carne Salata, è da sempre legato alla scrittura in tutte le sue forme, inclusi versi e testi musicali. In passato aveva infatti dichiarato di essersi dedicato anche alla composizione di canzoni oltre che alla narrativa.

"32 d'Agosto" si presenta come un brano dal titolo evocativo e simbolico. Un giorno impossibile che diventa metafora di attese, occasioni mancate, desideri irrealizzati e di quel tempo sospeso che spesso accompagna le emozioni più profonde. Secondo le prime indiscrezioni, il testo mescolerebbe immagini poetiche e suggestioni malinconiche, mantenendo uno stile narrativo vicino alla sensibilità letteraria dell'autore.

Luca D'Onofrio, nato a Fondi nel 1986, ha pubblicato diversi romanzi negli ultimi anni ed è stato nominato direttore scientifico per i generi horror e thriller di Pav Edizioni, consolidando la propria presenza nel panorama editoriale italiano.

L'uscita del brano rappresenta quindi un interessante incontro tra musica e letteratura, un territorio che D'Onofrio conosce bene e che torna a esplorare con entusiasmo. Gli appassionati potranno ascoltare "32 d'Agosto" dall'11 giugno su Spotify, Apple Music, Amazon Music e sugli altri principali servizi di streaming.

Scheda

Titolo: 32 d'Agosto

Testo: Luca D'Onofrio

Data di uscita: 11 giugno

Distribuzione: Store digitali e piattaforme streaming

Genere: Pop indie / cantautorale