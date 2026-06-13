Fondi Vera invita a firmare la Proposta di Legge di Confesercenti sul Commercio di prossimità

Aderiamo con convinzione alla Proposta di Legge di iniziativa popolare promossa dalla Confesercenti Nazionale per il rilancio del commercio di prossimità e dei servizi locali e invitiamo tutta la Cittadinanza a sostenerla con una firma - dichiara Giuseppe Capotosto, a nome del Gruppo di Lavoro Commercio di Fondi Vera.

Difendere il commercio di prossimità significa difendere la qualità della vita delle nostre Comunità. Quando chiudono negozi, botteghe, edicole, mercati e attività di quartiere, non si perde soltanto economia: si indeboliscono i legami sociali, si svuotano le strade, aumentano degrado e insicurezza e vengono meno quei punti di riferimento che rendono viva una Città.

Per comprendere la portata del problema non serve guardare lontano. Basta osservare la situazione del Centro Storico di Fondi, che fino a pochi anni fa veniva orgogliosamente definito un vero e proprio “centro commerciale all'aperto” e che oggi attraversa una crisi senza precedenti. I locali sfitti aumentano, molte attività faticano a resistere e altre rischiano di chiudere nei prossimi mesi.

Se il centro soffre, le periferie vivono difficoltà ancora maggiori. Qui le piccole attività rappresentano l'ultimo presidio commerciale e umano del territorio, garantendo servizi essenziali e contribuendo a mantenere viva la Comunità. Per troppo tempo il commercio è stato considerato esclusivamente attraverso la lente del mercato e della concorrenza. Oggi i negozi di prossimità svolgono anche una funzione sociale e pubblica: contribuiscono alla sicurezza urbana, alla coesione delle Comunità e alla qualità della vita.

Anche il tema della sicurezza è strettamente legato alla presenza delle attività commerciali. Una saracinesca alzata, una vetrina illuminata, una bottega aperta sono presenza, relazioni e controllo naturale del territorio. Al contrario, strade deserte e locali chiusi favoriscono degrado e percezione di insicurezza. Dove c'è commercio c'è vita, dove c'è vita c'è una Comunità che si prende cura di sé stessa. E costruire futuro è più semplice.

La Proposta di Legge della Confesercenti va proprio in questa direzione. Non si tratta di contrapporre il piccolo commercio all'innovazione o all'e-commerce, ma di costruire un equilibrio tra grandi piattaforme, centri commerciali e rete dei servizi territoriali, evitando che piccoli e medi operatori vengano progressivamente espulsi dal mercato - aggiunge Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

Particolarmente interessanti sono alcune delle misure previste dal testo, tra cui l'istituzione delle ZESpro (Zone Economiche Speciali di Prossimità), la creazione di un Osservatorio Nazionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'attivazione di un Fondo dedicato alla rigenerazione urbana del Commercio e dei servizi di prossimità.

Naturalmente sarà fondamentale che questi strumenti si traducano in interventi concreti: agevolazioni fiscali, accesso al credito, recupero dei locali sfitti, incentivi all'imprenditoria giovanile e valorizzazione dei centri storici dovranno diventare opportunità reali per chi investe e lavora sul territorio.

Per Fondi questa proposta rappresenta un'occasione importante. Significa investire nella vitalità del Centro Storico, sostenere le attività dei quartieri, contrastare il degrado e rafforzare il tessuto sociale ed economico della Città - conclude Capotosto.

Invitiamo a sottoscrivere la Proposta di Legge e a contribuire al raggiungimento delle firme necessarie. Farlo è semplice: basta accedere alla piattaforma del Ministero della Giustizia e sottoscriverla tramite SPID o altri strumenti di identità digitale.

Firma qui: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6700009

Una Città più viva, più sicura e più inclusiva passa anche dai negozi sotto casa. Sosteniamo insieme il commercio di prossimità. Firmiamo (anche) per il futuro di Fondi.