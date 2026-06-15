Aperto nuovo Punto d'Ascolto gratuito per aiutare i cittadini alle prese con le liste d'attesa sanitarie

L'Associazione GAZEBO SANITÃ€ E BENI COMUNI APS annuncia l'apertura di un nuovo Punto d'Ascolto gratuito dedicato ai cittadini che incontrano difficoltÃ nella prenotazione di visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie nei tempi previsti dalla normativa.

Ogni giorno sempre piÃ¹ persone si trovano ad affrontare liste d'attesa incompatibili con le indicazioni riportate nelle prescrizioni mediche, rinunciando spesso alle cure o rivolgendosi alla sanitÃ privata con costi che gravano pesantemente sui bilanci familiari.

Per questo motivo l'Associazione mette a disposizione un servizio di informazione, orientamento e assistenza finalizzato a far conoscere ai cittadini i propri diritti e le procedure previste dalla legge quando non vengono rispettati i tempi massimi di attesa o il principio di prossimitÃ territoriale.

Il Punto d'Ascolto offrirÃ supporto gratuito a tutti coloro che necessitano di chiarimenti sulle prenotazioni sanitarie, sulle liste d'attesa e sugli strumenti a disposizione dei cittadini per ottenere le prestazioni cui hanno diritto.

Dove e quando

Il servizio Ã¨ disponibile in:

Via Ugo Foscolo, 33 - Fondi

Si riceve esclusivamente su appuntamento nei giorni:

MartedÃ¬

GiovedÃ¬

Per prenotare Ã¨ sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero: 331 787 9927

Un servizio al fianco dei cittadini

L'obiettivo dell'iniziativa Ã¨ contribuire a ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure, fornendo un punto di riferimento concreto per tutti coloro che si trovano in difficoltÃ nel rapporto con il sistema sanitario.

Le normative vigenti prevedono infatti che le prestazioni sanitarie vengano erogate entro tempi precisi e nel rispetto della prossimitÃ territoriale. Quando ciÃ² non avviene, i cittadini hanno diritti che spesso non conoscono e che possono essere fatti valere.

GAZEBO SANITÃ€ E BENI COMUNI APS conferma cosÃ¬ il proprio impegno nella tutela del diritto alla salute, promuovendo informazione, partecipazione e sostegno affinchÃ© nessuno sia costretto a rinunciare alle cure per motivi economici o a causa di attese eccessive.

Per informazioni e appuntamenti:

Via Ugo Foscolo, 33 â€“ Fondi

WhatsApp 331 787 9927 .