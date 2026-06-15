Estate in Collina 2026 al Cocuruzzo con musica, tradizioni, fede e spettacolo per tutta l’estate

L’Associazione Culturale “La Collina”, con la collaborazione della Parrocchia di Santa Maria in Piazza e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Fondi, presenta il ricco cartellone di “Estate in Collina 2026”, la tradizionale rassegna estiva che animerà la suggestiva località Cocuruzzo con eventi all’insegna della musica, della cultura popolare, della fede e della convivialità.

L’iniziativa si svolgerà nell’area attrezzata della collina, dotata di ampi spazi e parcheggi nelle vicinanze, offrendo ai residenti e ai visitatori numerose occasioni di incontro e svago durante la stagione estiva.

Ad aprire il programma saranno le serate dedicate alla musica tradizionale con fisarmonica e organetto, curate dal maestro Notarberardino insieme ai suoi allievi. Gli appuntamenti sono in programma: venerdì 19 giugno alle ore 21:00; venerdì 17 luglio alle ore 21:00; venerdì 28 agosto alle ore 21:00.

Tre serate pensate per valorizzare il patrimonio musicale popolare e creare momenti di aggregazione all’insegna della tradizione, del ballo e dell’allegria.

Il momento centrale della manifestazione sarà rappresentato dalla tradizionale Festa della Madonna del Miracolo, in programma dal 3 al 5 luglio 2026, che unirà appuntamenti religiosi e iniziative ricreative.

Venerdì 3 luglio - Alle ore 21:00 spazio alla musica dal vivo con una serata animata dalla Scripta Manent Band, che proporrà un repertorio capace di coinvolgere il pubblico e inaugurare nel migliore dei modi i festeggiamenti.

Sabato 4 luglio - La serata prenderà il via alle ore 21:00 con l’esibizione di danza classica e moderna della scuola Star Dance diretta da Sara Fiore, occasione per ammirare il talento e la preparazione degli allievi della scuola. A seguire, alle ore 21:30, il pubblico potrà partecipare a una coinvolgente serata danzante con balli di gruppo guidata dalla scuola Simona Kaos, trasformando la collina in una grande pista da ballo sotto le stelle.

Domenica 5 luglio - La giornata conclusiva sarà caratterizzata dai tradizionali momenti religiosi dedicati alla Madonna del Miracolo. Alle ore 19:00 partirà la processione per le vie della contrada con l’immagine della Madonna, segno di devozione e partecipazione comunitaria. Alle ore 20:00 sarà celebrata la Santa Messa, momento culminante delle celebrazioni religiose.

La serata proseguirà alle ore 21:00 con il concerto del gruppo Le Origini del Nulla, che chiuderà il programma musicale della festa.

L’ultimo appuntamento dell’estate è fissato per venerdì 28 agosto. Dopo la serata musicale con fisarmonica e organetto, alle ore 22:00 si terrà la tradizionale estrazione dei premi della lotteria, atteso momento conclusivo della manifestazione.

Tra i patrocinatori e partner figurano: l’Associazione “Falchi” di Pronto Intervento della Protezione Civile, la Banca Popolare di Fondi e l’Associazione Pro Loco Fondi, da sempre impegnati nella valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e della vita comunitaria.

“Estate in Collina” rappresenta ormai un appuntamento consolidato per la comunità locale e per quanti desiderano trascorrere serate all’aria aperta in un contesto accogliente e familiare. Musica, spettacoli, danza, tradizioni religiose e momenti di socialità si intrecciano in un programma pensato per valorizzare la località Cocuruzzo e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Gli organizzatori invitano cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi per condividere insieme un’estate di festa, amicizia e tradizione nel cuore delle colline fondane.