Monte San Biagio: grande festa il 21 giugno a Vallemarina con atmosfera Country e la magia del Phoenix Gospel Choir

Domenica 21 giugno, la suggestiva Piazza Padre Biagio a Vallemarina (Monte San Biagio) diventerÃ il cuore pulsante del divertimento e della grande musica, inaugurando ufficialmente l'Estate Monticellana 2026 in occasione della Giornata Europea della Musica. Sotto il motto "La musica unisce, la piazza Ã¨ di tutti!", la giornata offrirÃ un ricco programma di condivisione e spettacolo.

Si partirÃ fin dal mattino con l'intrattenimento in piazza:

Pomeriggio in Musica: Live music con artisti e band locali immersi in un'originale e travolgente atmosfera country.

La sera a partire dalle ore 21:00, la piazza cambierÃ veste per ospitare l'attesissimo concerto del Phoenix Gospel Choir. L'evento, che regalerÃ al pubblico una serata di immenso impatto emotivo fondendo le calde armonie della tradizione spiritual con l'energia del gospel contemporaneo, si inserisce nella prestigiosa cornice de "Il Festival delle Emozioni", progetto finanziato dalla Regione Lazio tramite lâ€™avviso pubblico "Spettacoli dal Vivo", con il fondamentale supporto del Comune di Monte San Biagio e della Pro Loco. Ingresso gratuito

L'Assessore alla cultura Anna Maria Ferreri ha voluto sottolineare il valore culturale e sociale dell'iniziativa:

Portare nel nostro splendido borgo appuntamenti di questo spessore Ã¨ la strada giusta per valorizzare il territorio e offrire iniziative di assoluta qualitÃ . Siamo orgogliosi di poter offrire questo spettacolo a ingresso libero: la musica deve essere uno strumento di aggregazione accessibile a tutti, capace di unire la cittadinanza e i visitatori in unâ€™esperienza condivisa di bellezza e socialitÃ proprio nella notte che dÃ il via all'estate.