2 campioni italiani nella Taekwondo Arduini al Kim & LiÃ¹ al Foro Italico di Roma

Il prestigio del taekwondo giovanile europeo ha fatto tappa a Roma lo scorso 5 e 7 giugno. Il leggendario Foro Italico ha ospitato il Kim e LiÃ¹, il torneo piÃ¹ grande e importante dâ€™Europa, un evento capace di trasformare il terreno di gara in un palcoscenico di sogni, sportivitÃ e altissimo livello tecnico.

Con quasi 1.800 atleti provenienti da decine di nazioni europee, il torneo ha rappresentato una sfida entusiasmante che ha visto scendere sul tatami giovanissimi atleti di ogni etÃ e cintura. Tra i protagonisti di questa edizione non poteva mancare lâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini, guidata con maestria dal Maestro Simone Arduini.

I successi dellâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini

La spedizione romana si Ã¨ rivelata estremamente proficua per la societÃ , che torna a casa con medaglie di grande valore e la consapevolezza di un gruppo unito e in costante crescita.

A dominare la scena, laureandosi Campioni dâ€™Italia, sono stati Menza Nathan Ndunda e Sabella Diego, autori di prestazioni eccellenti che hanno confermato il talento e la determinazione dei due atleti.

Il medagliere dell'A.S.D. Taekwondo Arduini si arricchisce inoltre con:

Medaglia dâ€™argento : Pecchia Sofia.

: Pecchia Sofia. Medaglia di bronzo: Menza Maelle Ndunda.

Un plauso doveroso va anche a tutti gli altri ragazzi che, pur non raggiungendo il podio in questa occasione, hanno dimostrato coraggio, rispetto e grande impegno sportivo: Di Manno Fabiana, Nocella Ismaele, Di Manno Ilary, Arduini Davide, Celentano Francesco, Muccitelli Francesco, Di Cicco Mario, Macaro Gabriele e Di Manno Tony. La loro partecipazione Ã¨ il simbolo della vitalitÃ di un vivaio che guarda giÃ al prossimo obiettivo con rinnovato entusiasmo.

Il ringraziamento del Maestro

Il successo di una trasferta cosÃ¬ complessa e numerosa Ã¨ il risultato di un lavoro di squadra che va oltre il tatami. Il Maestro Simone Arduini desidera esprimere un sentito ringraziamento a chi ha collaborato attivamente alla riuscita dell'evento: Di Manno Luigi, Di Benedetto Stefano e Fimiani Melissa.

Un ringraziamento speciale va anche a tutti i genitori, sempre presenti e pronti a supportare i propri figli e l'intero gruppo in ogni momento, contribuendo a creare quell'ambiente sereno e propositivo che da sempre contraddistingue l'A.S.D. Taekwondo Arduini.