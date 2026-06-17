L'intervento del capogruppo Ciccone nel primo consiglio della nuova amministrazione: Pronti a fare la nostra parte

Si Ã¨ tenuta ieri la seduta di insediamento del Consiglio Comunale, all'indomani delle Elezioni dello scorso 24-25 Maggio. Primo giorno di scuola per la "nuova" Amministrazione Comunale e per tanti, giovani e meno giovani, per la prima volta al servizio della CittÃ . Questo l'intervento del nostro Capogruppo Francesco Ciccone nel Chiostro di San Domenico, che ha ospitato eccezionalmente la prima seduta.

Francesco sarÃ Capogruppo Consiliare di Fondi Vera e parteciperÃ , quindi, a tutte le Commissioni Consiliari.

Signor Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri, concittadini tutti, buonasera e bentrovati. Ai tanti che hanno giÃ vissuto questa esperienza fino a qualche mese fa ma soprattutto a quanti oggi siedono per la prima volta in questo consesso.

Il piÃ¹ grande in bocca al lupo lo faccio soprattutto a voi, a chi da stasera serve la ComunitÃ con questo ruolo cosÃ¬ prestigioso. Sono certo che il vostro contributo si rivelerÃ importantissimo per i lavori del Consiglio Comunale.

Prendo la parola per la prima volta in questa consiliatura, nella veste che i cittadini di Fondi hanno assegnato alla mia persona ed allo schieramento che mi ha sostenuto: quella di Consigliere Comunale di Opposizione. Lo faccio con rispetto per il risultato espresso dalle urne e con la piena consapevolezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere nei prossimi cinque anni.

Desidero iniziare questo mio intervento con un sincero ringraziamento a tutte le Cittadine ed i Cittadini che hanno deciso di accordarci la loro fiducia. Attraverso la scelta di preferire la nostra Coalizione e le nostre Liste.

Se sei anni fa Fondi Vera rappresentava una novitÃ assoluta nel panorama politico cittadino, oggi quel consenso, cresciuto e consolidato, ha un significato diverso. Sono voti di conferma, che rappresentano il riconoscimento di un percorso politico e amministrativo che i Cittadini hanno potuto conoscere, valutare e giudicare. Per questo li consideriamo un patrimonio prezioso e, allo stesso tempo, una responsabilitÃ ancora piÃ¹ grande.

A quei Cittadini voglio rivolgere un impegno semplice, una promessa chiara: continueremo a rappresentarli con serietÃ , portando in ogni Commissione e seduta della massima assise le loro istanze, le loro aspettative e quella visione di CittÃ che hanno condiviso con noi.

Rivolgo, con estrema sinceritÃ , le mie congratulazioni al Sindaco, la sua emozione Ã¨ la testimonianza di quanto tenga alla fascia che ha indossato, e alla maggioranza per il risultato conseguito. Una vittoria netta, che parla chiaro e che rispettiamo senza riserve. I Cittadini hanno scelto, la democrazia ha fatto il suo corso. Sarebbe disonesto da parte nostra, e di chiunque, non riconoscerlo.

Ma proprio perchÃ© quella democrazia Ã¨ la cornice entro cui tutti operiamo, credo sia importante richiamare una considerazione semplice ma fondamentale: tra quei Cittadini che sono andati alle urne, una parte â€” non piccola â€” ha scelto noi. Ha scelto un'altra proposta, un'altra idea di CittÃ . Quelle persone non scompaiono con il risultato elettorale. Restano qui. Vivono qui, pagano le tasse qui, mandano i figli a scuola qui. E noi tutti, nessuno escluso, sediamo qui... anche per loro.

Una buona Amministrazione si misura anche â€” e forse soprattutto â€” dalla considerazione che riserva a chi non ne condivide l'indirizzo politico.

Un mandato ampio come quello che avete ricevuto puÃ² essere interpretato in modi diversi. PuÃ² portare a ritenere che la forza dei numeri sia di per sÃ© sufficiente a guidare ogni scelta. Oppure puÃ² diventare un'opportunitÃ , l'occasione per valorizzare pienamente il confronto e il contributo di tutte le voci presenti nel Consiglio Comunale.

Ãˆ con questo spirito che vi rivolgiamo il nostro augurio, che vi rivolgo il mio augurio. Che possiate considerare la presenza dell'Opposizione non come un semplice passaggio istituzionale, ma come un'opportunitÃ . Per valutare le vostre scelte, per arricchire il dibattito, per cogliere punti di vista diversi e per tenere conto anche delle esigenze di quella parte di Cittadini che rappresentiamo orgogliosamente.

PerchÃ© ascoltare chi vede le cose da una prospettiva diversa non indebolisce l'azione amministrativa: semmai la rende piÃ¹ attenta, piÃ¹ equilibrata e, in definitiva, piÃ¹ efficace.

Noi saremo un'Opposizione rispettosa delle Istituzioni, ma non silenziosa. Con un grande senso di responsabilitÃ e la consapevolezza dell'onore e dell'onere di lavorare nellâ€™interesse della ComunitÃ , oltre i singoli schieramenti.

Vigileremo, proporremo, criticheremo quando necessario â€” e lo faremo con gli strumenti della democrazia rappresentativa. PerchÃ© questo Ã¨ il patto che abbiamo stretto con i Cittadini che ci hanno votato: essere presenti, essere utili, essere onesti, essere la loro voce, una voce che ha diritto di essere ascoltata.

Confidiamo, ovviamente, in unâ€™analoga lealtÃ istituzionale.

Che le Commissioni non siano luoghi di ratifica di decisioni giÃ prese. Che i documenti arrivino in tempo. Che le nostre interrogazioni abbiano risposta. Che il dialogo non sia uno slogan da Campagna Elettorale, ma una pratica quotidiana di governo.

Certo, qualche confronto pubblico in piÃ¹ tra i Candidati a Sindaco avrebbe fatto bene alla competizione, avrebbe aiutato a conoscere idee e programmi, coalizioni e obiettivi. Anche perchÃ© Ã¨ stato interessante per il sottoscritto constatare che nelle 42 pagine del Programma Elettorale dell'attuale Sindaco trovano spazio ben 25 tra azioni e proposte che tra il 2020 e la scorsa Primavera abbiamo lanciato dai banchi dell'Opposizione, tutte puntualmente bocciate.

Se quelle proposte oggi sono nel vostro Programma forse siamo sulla strada giusta. E inizia ad esserci almeno questo ascolto.

Guardiamo avanti. Fondi merita questo.

Merita una maggioranza che governi con determinazione e una minoranza che controlli con serietÃ . Merita un Consiglio Comunale in cui le diverse voci â€” anche quelle non allineate â€” trovino ascolto.

Ci auguriamo, davvero, che questi cinque anni possano essere ricordati non solo per le opere realizzate, ma per il modo in cui sono state discusse, condivise, costruite.

PerchÃ© il valore di una CittÃ e lâ€™integritÃ di chi la amministra non si misurano solo nei risultati, ma soprattutto nel percorso che li rende possibili.

SarÃ fondamentale mantenere un dialogo aperto e costante con i Cittadini, che ci chiedono risposte concrete e una gestione oculata della cosa pubblica, e tra tutte le forze sociali e politiche del territorio, anche quelle oggi purtroppo rimaste fuori da questa assise.

Interpreteremo il nostro ruolo con serietÃ , rigore e assoluta correttezza. Non faremo sconti quando si tratterÃ di tutelare i diritti dei Cittadini e vigilare sulla legalitÃ e sulla trasparenza amministrativa. Al contempo, saremo pronti a sostenere ogni proposta utile e vantaggiosa per la nostra ComunitÃ , senza alcun pregiudizio di sorta. Come dimostrato negli scorsi anni dâ€™altronde.

In Consiglio Comunale e fuori, saremo sentinelle e rappresentanti di quanti vogliono costruire una Fondi migliore, una CittÃ innovativa e rispettosa dei propri Cittadini.

Che questo mandato, allora, sia caratterizzato da un confronto democratico, civile e rispettoso, delle persone prima ancora che dei ruoli che rivestono.

Gli amministratori passano, la CittÃ resta.

Ed Ã¨ per lei che siamo qui, Ã¨ per lei che lâ€™impegno continua.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte.