Il regista e produttore Giovanni Pannozzo entra nel direttivo regionale del CO.R.S.A. (Coordinamento Regionale delle Scuole d'Arte del Lazio)

All'esito dell'ultima assemblea del CO.R.S.A. (Coordinamento Regionale delle Scuole dâ€™Arte del Lazio), Giovanni Pannozzo, direttore della scuola di recitazione On Broadway e della casa di produzione On Broadway con sede a Fondi (LT), Ã¨ entrato a far parte del Direttivo regionale dellâ€™organismo, risultando anche unico rappresentante per l'intera provincia di

Latina.

Il CO.R.S.A. Lazio Ã¨ il coordinamento che raccoglie scuole di musica, cinema, teatro, fumetto, animazione, fotografia ect., indipendentemente dalla persona giuridica, interloquendo direttamente con le istituzioni e gli enti locali per lo sviluppo del settore dello spettacolo dal vivo e della didattica delle arti.

L'ingresso di Giovanni Pannozzo â€“ attore, regista e produttore â€“ si inserisce nel percorso di condivisione e coordinamento delle attivitÃ formative maturate sul territorio nel corso degli anni, volte a favorire il raccordo tra la formazione dei giovani e il settore professionale dello spettacolo.

Sono onorato di entrare a far parte di questo organismo e ringrazio sinceramente il Presidente e tutti i colleghi del Direttivo per la fiducia accordatami - ha dichiarato Giovanni Pannozzo. - MetterÃ² la mia esperienza a disposizione del coordinamento per promuovere lo sviluppo della didattica dello spettacolo a livello regionale e sostenere la crescita delle nostre scuole d'arte.

Con questo nuovo rinnovo, il CO.R.S.A. Lazio prosegue le proprie attivitÃ programmatiche a sostegno del comparto della formazione artistica sul territorio regionale.