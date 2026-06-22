Sabato 27 inaugurazione del Centro Servizi Caritas “Mons. Fiore”: spazio rinnovato al servizio dei più vulnerabili

Si terrà sabato 27 giugno 2026, alle ore 10.30, l'inaugurazione del Centro Servizi Caritas “Mons. Fiore” di Fondi, in Viale Regina Margherita 82. La cerimonia segna il completamento di un importante intervento di ristrutturazione durato tre anni, che ha visto mobilitarsi l'intera comunità diocesana.

All'evento sarà presente S.E. Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, che ha fortemente voluto l'opera come segno di speranza e frutto del cammino giubilare della Chiesa diocesana. La sua partecipazione testimonia il valore spirituale e sociale che la comunità attribuisce a questo progetto.

Il rinnovato Centro — accessibile, sostenibile e pienamente funzionale — è destinato ad accogliere le persone più vulnerabili del territorio. Il risultato è stato reso possibile grazie all'impegno corale della Diocesi, di Caritas Italiana e delle Parrocchie locali, che insieme hanno restituito alla comunità uno spazio inclusivo e accogliente.