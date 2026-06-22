Sold out la tredicesima edizione del 27 giugno di “Franciacorta in Villa”

A pochi giorni dall’evento è già sold out la tredicesima edizione di “Franciacorta in Villa”, la manifestazione enogastronomica promossa e organizzata dall’Associazione Decant che sabato 27 giugno, dalle 20.00 alle 24.00, animerà gli spazi di Villa Cantarano a Fondi (LT)

L’ennesimo tutto esaurito conferma il crescente interesse per un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di vino provenienti da tutto il Centro-Sud Italia, contribuendo in maniera significativa alla diffusione della cultura del Franciacorta nel territorio pontino.

La manifestazione enogastronomica è diventata oramai una tappa fissa per gli amanti del Franciacorta e per gli appassionati del buon cibo, richiamando ogni anno partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. Un evento che, oltre a valorizzare una delle più prestigiose denominazioni italiane, contribuisce alla promozione del territorio, delle sue bellezze storico-architettoniche e delle sue eccellenze gastronomiche.

Il sold out registrato con largo anticipo rappresenta un importante attestato di fiducia nei confronti di una manifestazione che da tredici anni promuove la qualità, la cultura del vino e le eccellenze gastronomiche del territorio. Un risultato che premia il lavoro di tutti coloro che contribuiscono alla crescita dell’evento - spiegano gli organizzatori.

Il percorso enogastronomico dedicato al Franciacorta in abbinamento alla gastronomia d’eccellenza del territorio pontino è promosso e organizzato dall’Associazione Decant ed è patrocinato dal Consorzio Franciacorta e dal Comune di Fondi.

Anche quest’anno la manifestazione sarà preceduta dalla masterclass “La nostra gastronomia e il Franciacorta”, in programma nel pomeriggio di sabato 27 giugno. La partecipazione è gratuita e a posti limitati.

Durante la serata gli ospiti potranno degustare una selezione di 25 prestigiose cantine del Consorzio Franciacorta: 1701 Franciacorta, Antica Fratta, Barone Pizzini, Bellavista, Berlucchi Franciacorta, Bosio, Ca' del Bosco, Camillucci, Camossi, Castel Faglia Monogram, Castello Bonomi, Contadi Castaldi, Facchetti, Ferghettina, Freccianera Franciacorta, La Torre, Le Marchesine, Marchesi Antinori Tenuta Montenisa, Mirabella, Mosnel, Ricci Curbastro, Tenuta Moraschi, Terra Donata, Uberti e Villa Franciacorta.

Ad accompagnare i calici saranno le proposte gastronomiche preparate da alcune delle più apprezzate realtà del territorio e non solo: Antico Mulino e Agricola Marcellino, Antipapa Beato Ristoro, Azienda Agricola Subiaco, Azienda Agricola Onorati, Chocolart Fiortini, F.lli Tazio, Gregorio de Gregoris, Laghetto Living Banqueting & Catering, Locanda Ercole, MC Michele Chinappi, Norcineria Petrillo, Passione Iberico e Ristorante Riso Amaro.

Franciacorta in Villa si conferma così un appuntamento capace di coniugare la valorizzazione delle eccellenze vitivinicole italiane con la promozione del territorio, offrendo ai partecipanti un’esperienza che unisce degustazione, cultura e scoperta delle bellezze di Fondi.