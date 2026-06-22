Prevenzione e salute al MOF: dal 24 al 26 giugno screening gratuiti e controlli sanitari con il truck della ASL Latina

Promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l'accesso agli screening sanitari direttamente nei luoghi di lavoro. Con questo obiettivo l'ANDOS Comitato di Fondi ODV, da anni impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione della diagnosi precoce, insieme al Consorzio Agrofondi, ad Assomercati e Assogrossisti, con il patrocinio del MOF – Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi e del Comune di Fondi, sostiene la tappa fondana della "Compagnia Itinerante della Salute", l'iniziativa promossa dalla ASL Latina che dal 24 al 26 giugno farà tappa presso il Centro Agroalimentare di Fondi.

Le "Giornate della Prevenzione" si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 16.30 presso il MOF, in viale Piemonte, dove sarà presente il truck sanitario della ASL Latina, attrezzato con ambulatori mobili, per offrire gratuitamente attività di screening, controlli e consulenze dedicate alla salute.

L'iniziativa è rivolta in particolare ai lavoratori, ai produttori, agli operatori delle aziende presenti all'interno del Centro Agroalimentare e, più in generale, a tutti i cittadini che desiderano cogliere questa opportunità di prevenzione direttamente sul territorio.

La partecipazione dell'ANDOS Comitato di Fondi ODV rappresenta un ulteriore tassello dell'attività che l'associazione svolge quotidianamente per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e dell'adesione ai programmi di screening, strumenti fondamentali per la diagnosi precoce e la tutela della salute.

Scegliere la prevenzione è il gesto più efficace per proteggere la propria salute. La possibilità di accedere a controlli e screening direttamente nei luoghi di lavoro rappresenta un'opportunità preziosa per tante persone che, per motivi professionali o familiari, spesso rinviano questi appuntamenti. Unire le forze tra associazioni di volontariato, istituzioni, organizzazioni di categoria e realtà produttive significa costruire insieme una vera cultura della prevenzione. Per questo invitiamo tutti a dedicare pochi minuti della propria giornata a un controllo che può fare la differenza - dichiara Regina Abagnale, presidente dell'ANDOS Comitato di Fondi ODV.

Portare la prevenzione direttamente nei luoghi di lavoro e nei contesti quotidianamente frequentati dai cittadini significa rendere la sanità più vicina alle persone. Come amministrazione comunale abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa perché crediamo che la tutela della salute passi anche attraverso la diffusione della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Ringrazio la ASL Latina, l'ANDOS, il MOF e tutte le realtà coinvolte per aver costruito una rete virtuosa al servizio della comunità - dichiara il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale.

Il MOF è una realtà che ogni giorno accoglie migliaia di operatori, lavoratori e imprese provenienti da tutto il territorio. Ospitare un'iniziativa come questa significa mettere concretamente al centro il benessere delle persone che rappresentano il motore della nostra filiera agroalimentare. Siamo lieti di collaborare con la ASL Latina, con l'ANDOS e con tutte le realtà coinvolte affinché la prevenzione possa diventare un'abitudine sempre più diffusa e accessibile - afferma Roberto Sepe, direttore del MOF.

Presso l'unità mobile della ASL Latina saranno garantiti gratuitamente i seguenti servizi:

• misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e della colesterolemia;

• calcolo dell'indice di massa corporea (BMI);

• counseling e indicazioni sui corretti stili di vita, sulla sana alimentazione, sull'attività fisica e sulla prevenzione del fumo e dell'abuso di alcol;

• screening mammografico dedicato alle donne tra i 50 e i 74 anni;

• screening cervicale con HPV Test per la fascia 30-64 anni e Pap Test per la fascia 25-29 anni;

• consegna del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening del colon-retto, rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni;

• informazioni e orientamento sulle vaccinazioni dell'età adulta.

Tutti gli enti coinvolti invitano operatori, collaboratori, produttori e cittadini a partecipare alle tre giornate di prevenzione, nella consapevolezza che la tutela della salute passa anche attraverso piccoli gesti di attenzione verso sé stessi e verso il proprio futuro.