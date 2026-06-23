Monte San Biagio: il 26 giugno evento della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni per promuovere le eccellenze locali

Due giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso “Unione dei Territori e Valorizzazione delle Eccellenze Turistiche e Gastronomiche”, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i Comuni dell’area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 25 giugno alle ore 19.00 presso l’Aula consiliare della sede della XXII Comunità Montana a Lenola. Dopo i saluti istituzionali del commissario avv. Pietro Forte, dei sindaci dei Comuni appartenenti all’ente e delle autorità presenti, si terrà la presentazione delle attività previste e delle strategie di promozione dedicate alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio.

Interverranno il senatore Claudio Fazzone, presidente dell’8ª Commissione permanente del Senato, e l’europarlamentare Salvatore De Meo, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo.

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi i temi legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei Cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l’attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze agroalimentari locali, illustrandone il valore culturale, identitario e turistico. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche dei Comuni della XXII Comunità Montana.

Le iniziative proseguiranno venerdì 26 giugno a Monte San Biagio, presso l’Area Cascata di San Vito, con una giornata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, dedicata alla scoperta del territorio attraverso sport, mobilità sostenibile e prodotti locali.

Alle ore 17.00 partirà una ciclopedalata rivolta a bambini e famiglie, seguita dall’arrivo nell’area della Cascata di San Vito. Alle ore 19.00 si svolgerà un convegno informativo e promozionale con la partecipazione di produttori locali, associazioni, rappresentanti istituzionali e amministratori del territorio. Anche in questa occasione sarà presente lo chef Fausto Ferrante, che approfondirà il legame tra prodotti tipici, tradizioni gastronomiche e valorizzazione dei territori, evidenziando il contributo che la cultura del cibo può offrire alla promozione delle identità locali. Alle ore 20.30 è prevista una degustazione gratuita dei prodotti tipici dei territori della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni.

Entrambi i momenti di approfondimento e confronto in programma a Lenola e Monte San Biagio saranno introdotti e moderati da Luana Colabello, assessore del Comune di Monte San Biagio, che accompagnerà gli interventi istituzionali e gli approfondimenti dedicati alle opportunità di sviluppo e promozione del comprensorio.

Le due giornate rappresentano un’occasione di incontro e confronto tra istituzioni, operatori economici e comunità locali, con l’obiettivo di promuovere in maniera coordinata le risorse che caratterizzano il comprensorio degli Aurunci e degli Ausoni, rafforzandone l’identità e la capacità di attrazione turistica.