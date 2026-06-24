Sperlonga: giovedì 25 “Don Leone incontra i vini di Elena Walch” una serata tra grandi vini, cucina d’autore e l’incanto del borgo

C’è un luogo a Sperlonga dove la bellezza del borgo incontra il gusto, dove la storia si mescola alla leggenda e ogni tavolo affacciato sulla piazza diventa il punto di osservazione privilegiato di un’atmosfera unica. È il Don Leone, affacciato su una delle piazzette più suggestive del centro storico, che giovedì 25 giugno alle ore 20.00 ospiterà una serata speciale dedicata all’incontro tra l’alta cucina e una delle firme più autorevoli dell’enologia italiana: Elena Walch.

Nasce così “Don Leone incontra i vini di Elena Walch”, un appuntamento esclusivo che porterà gli ospiti in un viaggio tra profumi, sapori e racconti, immersi nel fascino di un borgo che da secoli domina il mare con le sue case bianche, i vicoli sospesi nel tempo e quell’atmosfera capace di trasformare ogni cena in un’esperienza.

Per una sera il Don Leone diventerà il palcoscenico di un percorso degustazione costruito intorno all’eleganza e alla personalità dei vini Elena Walch, eccellenza dell’Alto Adige conosciuta e apprezzata a livello internazionale. A guidare gli ospiti nella scoperta delle etichette sarà il sommelier Andrea Nalli, che accompagnerà ogni portata con approfondimenti e curiosità sui vini in degustazione.

Lo chef Roberto Di Mario ha ideato un menù che esalta la freschezza del mare e la qualità della materia prima, creando abbinamenti capaci di valorizzare ogni sfumatura dei vini proposti.

L’esperienza si aprirà con una raffinata tartare di tonno pinna gialla, mela verde e lime, abbinata allo Chardonnay Alto Adige DOC, vino di grande equilibrio e freschezza che ne accompagna con eleganza la delicatezza e le note agrumate.

Il percorso proseguirà con i paccheri di Gragnano trafilati al bronzo con dadolata di spigola e scorzetta di bergamotto, in dialogo con Ewa Cuvée Bianco, etichetta dalla spiccata personalità aromatica che amplifica la componente mediterranea del piatto.

Come portata principale sarà servita una darna di ricciola in gazpacho tiepido, una proposta che unisce tecnica e leggerezza e trova il suo ideale contrappunto nel Pinot Nero Alto Adige DOC, vino elegante e versatile, capace di sorprendere per armonia e profondità.

A chiudere la degustazione una cheesecake ai frutti di bosco al profumo di menta, accompagnata da un originale Gin Tonic Hendrick’s, pensato come finale fresco e contemporaneo di un percorso costruito per lasciare il ricordo di una serata fuori dall’ordinario.

L’iniziativa inaugura il format “Don Leone incontra”, un ciclo di appuntamenti dedicati alle grandi cantine italiane e ai protagonisti del mondo del gusto, con l’obiettivo di creare occasioni autentiche di conoscenza, convivialità e valorizzazione delle eccellenze.

I posti disponibili sono soltanto 40, per garantire un’esperienza raccolta e un dialogo diretto con i protagonisti della serata.

Tra il profumo del mare, le luci soffuse della piazza, il racconto dei vini e una cucina pensata per emozionare, il Don Leone propone molto più di una cena degustazione: un’esperienza che racchiude l’anima di Sperlonga e il piacere delle cose fatte con cura.

DON LEONE INCONTRA I VINI DI ELENA WALCH

Giovedì 25 giugno 2026 – Ore 20.00

Don Leone – Centro Storico di Sperlonga

Costo: 60 euro a persona

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni:

+39 370 121 4437